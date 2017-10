El PDeCAT anirà al 21-D i ERC diu que trobarà «la manera de ser-hi»

La incògnita sobre la participació dels partits independentistes a les eleccions convocades pel president del Govern, Mariano Rajoy, es va esvaint a mesura que passen els dies. Aquestes són les decisions que han pres tres les formacions sobiranistes.



PDeCAT: «Defensarem les institucions catalanes»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va explicar ahir que el seu partit ha decidit presentar-se a les eleccions del 21 de desembre per fer front a una aplicació «miserable» de l'article 155 de la Constitució, i buscarà la fórmula més òptima per a les forces independentistes.

Després de participar a la reunió del comitè nacional del PDeCAT, sense la presència de Carles Puigdemont, Pascal va justificar presentar-se als comicis, convocats pel Govern de Mariano Rajoy, per «defensar les institucions catalanes» i va afegir: «No tenim por de les urnes, Mariano Rajoy. Allà ens veurem».

«Rajoy, ens veurem a les urnes perquè no acceptarem de cap de les maneres aquesta aplicació de l'article 155, una aplicació miserable que intenta aniquilar el nostre autogovern, la nostra autonomia i les nostres institucions pròpies», va manifestar Pascal.

Va assegurar que no discutiran «com són» aquestes eleccions, sinó que aniran a les urnes ja que són «una oportunitat per dir alt i clar que el que hem fet ha valgut la pena, que volem anar lluny i que no estem disposats que ens esborrin del mapa des del punt de vista de les nostres institucions». Pascal va explicar que Puigdemont, de qui va dir no poder confirmar si es troba o no a Brussel·les, comparteix la decisió adoptada pel partit, i ha assenyalat que ara iniciaran el procés per escollir «no només el candidat sinó els candidats» d'aquest partit a les eleccions.

Va assenyalar que s'ha de «buscar la millor manera» perquè aquestes eleccions les guanyin «els partits independentistes» i va destacar que el PDeCat ha estat sempre una formació política que ha volgut parlar «amb absolutament tothom» i que ha estat «obert a tot». La dirigent del PDeCAT va dir que el partit no comparteix «l'ofensiva judicial» de la Fiscalia General de l'Estat, i ajudaran els afectats a fer front a aquestes actuacions i els va traslladar el missatges que «no estan sols» en aquest procés. «Votar mai ha estat un delicte, ni aquí ni enlloc i això no ho podem acceptar», va manifestar Pascal, qui ha assenyalat que aquest partit sap «què volen dir querelles des del 9-N».

«No acceptarem el 155 ni ara ni mai», va insistir Pascal, qui es va preguntar si el PSOE «estaria disposat a avalar el 155» en cas que les forces independentistes guanyin les eleccions.



ERC: «Una oportunitat per defensar la fràgil república»

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià va assegurar ahir que la seva formació aposta per trobar la manera de participar i ser-hi present» a les eleccions del 21 de desembre. Sense aclarir si Esquerra vol presentar-se o no i obrint la porta a tots els possibles escenaris, Sabrià va cridar a «convertir» unes eleccions «que no estan legítimament convocades» en «una oportunitat per defensar la fràgil república». Amb tot, va avançar que ERC voldrà prendre aquesta decisió «amb diàleg i conjuntament» amb la resta de partits i entitats independentistes. «Unitat republicana», ho va definir. De la mateixa manera, el portaveu va denunciar que ahir Catalunya va patir «l'ocupació de les institucions de manera il·legal» amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i l'ordre de destitució del Govern.

«Són unes eleccions il·legítimes convocades per un Rajoy sense capacitat legal per convocar-les», va dir. Tot i això, però, el republicà va matisar que el seu partit preveu concórrer en aquestes eleccions. «Als catalans, les urnes no ens fan por. L'Estat vol jugar en un terreny que és nostre, i trobarem la manera de fer-ho. Mai vam agredir les urnes com ells, les defensem. I el 21-D trobarem la manera de participar-hi, presentant-nos o no. Però cal que siguin una oportunitat més per consolidar la república. I d'oportunitats per consolidar la república no n'hem de desaprofitar cap», va sentenciar.

Malgrat això, Sabrià va voler també denunciar tant l'aplicació del 155 que ha desembocat en aquesta convocatòria com les destitucions del Govern i la dissolució del Parlament decretades pel Govern espanyol. «Avui (ahir per al lector) les nostres institucions han estat ocupades de manera il·legal. El 155 és un vertader cop d'estat i una usurpació dels drets dels ciutadans de Catalunya. Ens volen retirar per la força el que hem guanyat amb determinació i amb vots», va criticar.

És per això que va cridar a «defensar la república tots junts, institucions i ciutadania». En aquest sentit, va considerar que la participació al 21-D i, en tot cas, amb quina fórmula, es va decidir «conjuntament, amb converses obertes i sense una idea predeterminada».

Per part seva, el president d'Esquerra Republicana i vicepresident de la Generalitat cessat pel Govern espanyol, Oriol Junqueras, va confirmar, en una entrevista a TV3, que Puigdemont explicarà avui els propers passos a seguir i la seva estratègia després que s'hagin convocat eleccions des de l'Executiu estatal i s'hagi aplicat l'article 155 de la Constitució. «El president s'explicarà», va dir sense voler concretar si està buscant asil polític ni quina classe de full de ruta té pensat. A més, Junqueras va confirmar que el president i diversos consellers són a Brussel·les i que «el que fa el Govern és treballar en tots els àmbits; Brussel·les es un àmbit on pot fer molta feina; i hi ha una part del Govern que està fent aquesta feina».



CUP: «El govern ha de prendre decisions republicanes»

La diputada de la CUP Mireia Boya va demanar ahir al Govern destituït més «transparència» i «determinació» i que prengui des d'avui «decisions republicanes», i va avisar que «confrontarà» les eleccions del 21 de desembre perquè aquestes són «il·legítimes» i se situen «en un context de repressió».