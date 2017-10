El primer ministre belga diu que Puigdemont «té els mateixos drets i deures» que qualsevol europeu

El primer ministre belga, Charles Michel, ha assegurat en un comunicat que el president Carles Puigdemont "té els mateixos drets i deures" que qualsevol altre ciutadà europeu, "ni més ni menys". Michel ha negat que Puigdemont sigui a Brussel·les per una "invitació o iniciativa del govern belga". "Segons les pròpies paraules del senyor Puigdemont, ha vingut a Brussel·les perquè és la capital d'Europa. Serà tractat com qualsevol altre ciutadà europeu", ha dit el primer ministre belga. Michel ha fet, de nou, una crida "al diàleg polític a Espanya per resoldre una crisi política dins de l'ordre nacional i internacional". El primer ministre belga també ha dit que mantindrà "contactes diplomàtics regulars" amb el govern espanyol en el marc de "les circumstàncies actuals".