El PSC veu un «insult a la intel·ligència» la intervenció de Puigdemont

La diputada del PSC Eva Granados ha qualificat d'"insult a la intel·ligència dels catalans", "victimista" i "plena d'incongruències i falsedats" la intervenció del president Carles Puigdemont des de Brussel·les. Des del Parlament, Granados s'ha preguntat com veuran els independentistes que Puigdemont "sigui el primer que abandona el vaixell". Ha afegit que està allà en tant que ciutadà espanyol i català i ha negat que a l'Estat espanyol hi hagi repressió "de cap tipus", al temps que ha assegurat que té "garantit" un judici just a l'Estat. "No entenem quin tipus d'estratègia de defensa és situar-se fora de l'Estat, ell hauria d'estar aquí, ajudar el seu partit a reconduir la situació", ha declarat. La socialista també ha apuntat que és una incongruència que hi hagi consellers cessats aquí mentre Puigdemont parla de "repressió": "Als que estan aquí no se'ls aplica?", s'ha preguntat.

Granados ha dit no entendre com Puigdemont "parla a la vegada de violència i de mandat democràtic", així com que es parli de mantenir les funcions de govern mentre els partits que fins ara li han donat suport ja hagin dit que estan disposats a concórrer als comicis.

La socialista ha defensat que l'Estat espanyol és membre de la Unió Europea (UE) i respecta la divisió de poders, per la qual cosa ha negat que Puigdemont no tingui garantit un judici just "Hauria d'estar aquí a Catalunya atenent els requeriments que se li fessin des del sistema judicial", ha manifestat.

En aquest sentit, ha celebrat que PDeCAT i ERC hagin dit que es presentaran a les eleccions i ha fet una crida a recuperar la "normalitat institucional" a Catalunya. D'altra banda, ha afirmat que cal "superar la fase de judicialització" i si Puigdemont vol presentar-se als comicis "està en el seu dret".