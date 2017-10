Puigdemont: «No soc aquí per demanar asil polític. Soc aquí per actuar amb llibertat»

Carles Puigdemont ha negat que estigui a Brussel·les per demanar asil polític a Bèlgica. "Som a la capital d'Europa. No és una qüestió de política belga. Soc aquí per actuar amb llibertat i seguretat", ha assegurat des d'una roda de premsa al Press Club Brussels. Puigdemont també ha afirmat que tornarien a Catalunya "immediatament" si l'Estat els assegurés un judici "independent i amb separació de poders".



D'altra banda, ha definit les eleccions del 21 de desembre convocades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com un "repte" que s'entoma amb "totes les forces". I ha dirigit una pregunta molt clara al govern espanyol i al bloc que defensa l'aplicació del 155. "Esteu disposats a respectar els resultats siguin els que siguin, sí o no?", ha preguntat per després afegir que la part catalana sí que s'hi compromet.



No obstant això, no ha aclarit quan podria tornar a Espanya. "Si hi hagués garanties immediates d'un tractament just, si em permetés un judici just, independent, amb separació de poders, fet que veiem en la majoria de països europeus, sens dubte retornaria de manera immediata", ha explicat.





Carles Puigdemont

Joaquim Forn

Primeres imatges de Puigdemont a Brussel·les

- «La nostra ma ha estat estesa fins a l'infinit. El PP i el PSOE tenen un problema enorme que no volen assumir»- «El govern català ha preferit evitar la violència»- «Demano a Europa que reaccioni. Com es pot permetre que el govern espanyol no dialogui?»- «Volem saber la posició oficial de tots els partits que han donat suport al 155. especialment al PP i al govern espanyol»- «No soc aquí per demanar asil polític. Soc aquí per actuar amb llibertat»- «No es pot construir la república de tots des de la violència»- «El caos va començar l'1 doctubre amb la violència per part de la policia espanyola»- «Estem convençuts d'haver actuat per la llibertat del nostre país de manera democràtica i cívica»Les primeres imatges de Puigdemont a Bèlgica, on se'l veu acompanyat de l'empresari i exregidor de CiU a Girona, Jami Matamala, les ha recollit en un vídeo el corresponsal a Brussel·les d'Expansión.