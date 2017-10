TVE no emet la compareixença de Puigdemont

TVE ha estat l'únic canal espanyol que ha optat per no emetre en directe la roda de premsa de Puigdemont. En canvi, ha decidit transmetre-ho a través del seu canal 24 Hores.



Les altres cadenes han connectat amb el Press Club de Brussel·les, des d'on han parlat Puigdemont i alguns consellers com Joaquim Forn i Meritxell Borràs.



La cadena pública ha mantingut la seva programació i ha emès amb normalitat els seus programes 'Els Matins' i 'Torres a la Cuina', en lloc de connectar en directe amb Brussel·les.



La decisió de TVE ha despertat les crítiques dels usuaris en les xarxes socials, on han expressat el seu descontentament:





Todos las tv dando a Puigdemont y TVE hablando de Don Juan Tenorio....ay omá.... pic.twitter.com/eDnCJcmb0m — Ana Martínez (@AnaMtnezFrutos) 31 d´octubre de 2017