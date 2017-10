Vila comunica a Mas i Pascal la seva voluntat de ser candidat del PDeCAT el 21-D

L'exconseller Santi Vila ha revelat que ha plantejat al president del PDeCAT, Artur Mas, i a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, la seva determinació de ser candidat a les eleccions del 21-D convocades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. En una entrevista a Rac 1, Vila ha defensat que el PDeCAT "doni veu a la moderació" i ha considerat que el programa electoral hauria de reivindicar la independència de Catalunya "ajustada a dret". Vila ha afegit que trobaria "correcte" un procés de primàries per escollir el candidat i ha apostat per no reeditar JxSí i que la unitat d'acció es limiti a programes compartits. Finalment, ha afegit que si Puigdemont canviés d'opinió i decidís finalment presentar-se com a candidat, aquest fet el faria reconsiderar la seva determinació de ser cap de llista.