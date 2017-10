Zoido demana a López que es compleixi «la llei, la Constitució i l'Estatut»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va comunicar ahir al nou cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, que les seves ordres són «que es compleixi la Llei, la Constitució i l'Estatut», i que el seu desig i la seva obligació són «arribar com més aviat millor a la normalitat a Catalunya» de cara a les eleccions autonòmiques.

Zoido va rebre ahir al matí al ministeri el nou responsable de la policia autonòmica, nomenat per Interior dissabte passat després del cessament de Josep Lluís Trapero, investigat per sedició com a suposat responsable de la inacció del cos policial en el referèndum de l'1-O.

Ferran López era el número dos dels Mossos -com a comissari Superior de Coordinació Territorial- i, segons va explicar Interior dissabte, la seva designació es va deure al desig de respectar la jerarquia del cos.

El ministre de l'Interior, que ja va parlar per telèfon amb López dissabte, volia mantenir una trobada directa amb el nou major, i li va demanar que es traslladés a Madrid per mantenir la que ha estat «la primera reunió no només de presa de contacte sinó també de treball», segons va explicar el Ministeri en un comunicat.

A la trobada hi van assistir el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, que ha estat nomenat responsable de la Secretaria General d'Interior, així com Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Zoido va traslladar al cap dels Mossos el seu agraïment per haver assumit el càrrec i li va recalcar la seva intenció, davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, de respectar tant el criteri d'escalafó com el de jerarquia dels Mossos.

El ministre li va deixar clar que les seves ordres són «que es compleixi la llei, la Constitució i l'Estatut» i que «tant el seu desig com la seva obligació és assolir com més aviat millor la normalitat a Catalunya perquè les eleccions autonòmiques del pròxim 21 de desembre es desenvolupin en un clima d'absoluta convivència ciutadana i de respecte al nostre Estat de dret». També va insistir que «totes les actuacions han d'anar encaminades a restablir la legalitat amb l'escrupolós compliment de les normes recollides en la Constitució i l'Estatut».

López, per la seva banda, va informar el ministre de les actuacions, sempre sota criteris professionals, que pensa desenvolupar en el futur per al manteniment de la seguretat i la llibertat de tots els catalans.

El Ministeri va subratllar que, a més d'haver estat el número dos de la policia autonòmica, López compta amb un perfil netament professional i també té el reconeixement dels membres del cos policial que dirigirà.

Després de la reunió, va publicar un tuit amb una foto de tots dos donant-se la mà. També hi va afegir un text en el qual assegurava que tots dos comparteixen «obligació i compromís de fer complir la llei i defensar la llibertat dels catalans».