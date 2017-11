Absolen set acusats de formar part d'una xarxa de prostitució a Lleida

L'Audiència de Lleida ha absolt les set persones (sis homes i una dona) acusades de formar part d'una xarxa de prostitució i tràfic de drogues a l'Alt Urgell. La fiscalia demanava deu anys de presó per a cadascun d'ells per pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i prostitució. Durant el judici, que va tenir lloc del 9 a l'11 d'octubre, la parella que vivia en un habitatge del polígon industrial de Montferrer, conegut com a Club Venus, va dir que hi anaven noies que oferien serveis sexuals voluntàriament i van negar el tràfic de drogues. Els altres acusats van desvincular-se de qualsevol negoci il·lícit que al local es pogués desenvolupar i van afegir que la cocaïna que tenien era per a consum propi. L'operació policial es va iniciar durant una actuació dels Mossos d'Esquadra amb unes ciutadanes brasileres i es van efectuar entrades als domicilis el 2 de setembre de 2015. La sentència es pot recórrer al Tribunal Suprem però la fiscalia encara no ha decidit què farà.

Els serveis de prostitució, a més de al conegut com a club Venus, també es duien a terme a habitatges particulars de la Seu d'Urgell, els voltants i Andorra. Aquest servei l'oferien dones que dormien en lliteres al club, fins a sis per habitació.