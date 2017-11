«Algú va robar la bandera espanyola»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que divendres passat, després de la proclamació de la independència, no va donar ordres de retirar la bandera espanyola de la façana de l'ajuntament, sinó que ho va fer algun desconegut. Per això, han presentat una denúncia per robatori davant de la Policia Municipal.

Pocs minuts després que el Parlament proclamés la independència divendres passat, la bandera espanyola va ser retirada de la façana de l'ajuntament entre els crits i aplaudiments de les aproximadament 500 persones congregades a la plaça del Vi. L'alcaldessa, però, va aclarir ahir que ella no va donar l'ordre de retirada, al contrari, sinó que des del Parlament (on havia anat a seguir el ple al costat d'altres alcaldes) va trucar per donar instruccions que no es permetés a ningú treure la bandera.

Segons va recordar Madrenas, ella sempre ha estat molt respectuosa amb els símbols i volia retirar la bandera en el moment i de la forma adequada, sense faltar el respecte a ningú. L'alcaldessa va subratllar que els símbols formen part de la identitat de la gent i va assegurar que no li agrada que algú es pugui sentir violentat perquè la bandera espanyola ja no oneja a la façana del consistori. De fet, hauria preferit que no desapareixés perquè si finalment es fes efectiva la República la donaria al Museu d'Història de la ciutat. Ara, però, Madrenas assegura que no saben qui va retirar la rojigualda i per això han presentat una denúncia davant de la Policia Municipal per tal d'aclarir-ho.

D'altra banda, Madrenas també ha anunciat que també començarà una campanya a títol personal -és a dir, desvinculant-la del càrrec d'alcaldessa- per recollir fons per cobrir les responsabilitats que la justícia demana pel 9-N i les que puguin derivar-se de la declaració d'independència, com els sis milions d'euros que demanen com a fiança a Puigdemont i el seu govern.