Un brot de legionel·la causa dos morts i tres hospitalitzats a Llinars

Dues persones han mort i tres estan hospitalitzades a causa d'un brot de legionel·la a Llinars del Vallès. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) i l'Ajuntament de Llinars investiguen aquest brot ocorregut als últims dies i a conseqüència del qual han mort dues persones d'edat avançada que ja patien una patologia de base prèvia. Els afectats són tres homes i dues dones, la majoria d'edat avançada, que van començar a patir símptomes entre els dies 15 i 28 d'octubre.

La investigació ambiental i l'epidemiològica es va iniciar el mateix dia en què es va notificar l'existència dels malalts i es va començar a recollir la informació clínica i epidemiològica necessària per delimitar on es van poder produir els contagis. Les autoritats sanitàries i municipals inspeccionen les instal·lacions de risc, com torres industrials de refrigeració d'aigua, i recullen mostres d'aigua de les mateixes per al seu anàlisi.

A més, s'ha ordenat netejar i desinfectar els circuits implicats en la investigació, dels quals s'han recollit mostres, les anàlisis de les quals podran orientar sobre l'origen del brot. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Llinars del Vallès ha deixat sense activitat elements que faciliten l'aspersió d'aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària.

El Departament de Salut no descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a catorze dies. Aspcat prossegueix amb la investigació del brot, a la vegada que ha reforçat les activitats de vigilància epidemiològica i ambiental i ha informat tots els centres sanitaris de la zona, mentre espera el resultat de les anàlisis realitzades a les instal·lacions que podrien estar implicades en aquest brot. Les autoritats sanitàries van recordar que la legionel·la s'encomana per inhalació d'aigua feta pols o aerosols i no es transmet d'una persona a una altra.