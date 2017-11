El Constitucional suspèn la declaració d'independència de Catalunya

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va suspendre ahir per unanimitat la declaració d'independència de Catalunya aprovada divendres passat pel Parlament en admetre a tràmit l'incident d'execució presentat per l'Executiu en el qual s'adverteix dels seus «evidents efectes jurídics i vinculants».



El Constitucional acorda també notificar personalment la providència a Forcadell, als membres de la Mesa que van votar a favor de la tramitació de les esmentades resolucions, i als membres de la Mesa de la Diputació Permanent, com a conseqüència de la dissolució de la cambra catalana. A tots ells, el TC els adverteix del seu «deure impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada» i se'ls adverteix de les «eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer». En particular, se'ls adverteix que s'han d'abstenir «d'iniciar, tramitar, informar o dictar, en l'àmbit de les seves respectives competències, acord o actuació que permeti atorgar valor jurídic a la declaració d'independència». I també de sostreure's d'iniciar accions destinades a l'aplicació d'un règim jurídic transitori, i a donar efectivitat a les denominades «comissió d'investigació per l'1 d'octubre» i «comissió parlamentària de seguiment del procés constituent». Al respecte, el Tribunal dóna trasllat a la Fiscalia i a la Diputació Permanent del Parlament de les peticions formulades per l'Advocacia de l'Estat i els concedeix un termini de 24 hores perquè formulin les al·legacions que estimin oportunes.