Dos ferits en un incendi en un habitatge de Sant Joan Despí

Dues persones van haver de ser ateses ahir al migdia per inhalació de fum i per haver patit cremades lleus per l'incendi d'un habitatge a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van intervenir per apagar el foc. Les dues persones ateses són una veïna de l'edifici i la propietària del mateix, i ambdues van poder ser donades d'alta «in situ». El foc es va iniciar quan passaven pocs minuts de les deu del matí en un pis del carrer Catalunya, número 2, situat en una segona planta. Els veïns van quedar confinats als seus habitatges i cap a dos quarts d'onze l'incendi es va poder donar per apagat i es van començar les tasques de ventilació. Fins al lloc dels fets es van desplaçar immediatament un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat, una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM.