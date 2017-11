El «sí» a la independència es dispara i té un suport del 48,7%, segons el CEO

El suport a la independència de Catalunya es va disparar fins al 48,7% després del referèndum de l´1 d´octubre i la repressió policial, mentre el «no» va retrocedir fins al 43,6%, segons el Centre d´Estudis d´Opinió (CEO). Respecte de l´enquesta del juny passat, el suport a independència ha crescut 7,6 punts i el rebuig ha caigut 5,8 punts a la pregunta «vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?». En l'anterior enquesta, el «no» se situava molt per sobre (49,4%) del «sí» (41,1%). I encara abans, en la del novembre de 2016, hi va haver un empat tècnic. Fins ara, el «no» s´havia situat per damunt del «sí» en els últims tres baròmetres.

Un 92,7% de votants de JxSí en les passades eleccions, un 93,3% dels de la CUP i un 30,4% dels de CSQP són partidaris del «sí». El 98,8% dels de Cs, el 91,7% dels del PPC, un 87,4% dels del PSC i un 55,7% dels de CSQP, del «no»

Preguntats per la forma d'organització territorial que preferirien, un 40,2% dels enquestats aposta per una Catalunya independent, un 27,4% per seguir sent una comunitat autònoma, un 21,9% per un Estat dins d'una Espanya federal i un 4,6% ser una regió d'Espanya. Un 64,6% creu que Catalunya té un nivell «insuficient» d'autonomia, un 23% ho troba «suficient» i un 5,4% creu que hi ha «massa autonomia».

En paral·lel, JxSí i la CUP mantindrien la majoria absoluta en unes noves eleccions al Parlament. Amb una estimació de vot del 39,7%, JxSí obtindria entre 60 i 63 escons -el 2015 va obtenir-ne 62-, i la CUP retrocediria dels 10 diputats a 8 o 9. La seva suma seguiria situant-se per damunt del llistó de 68 de majoria absoluta.

Ciutadans mantindria els 25 escons o en pujaria un, el PSC passaria de 16 a 17-19, els comuns avançarien dels actuals 11 a 12-14 i el PPC es quedaria en 11 escons o retrocediria un escó.

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, el cupaire Benet Salellas té la millor nota (5,43) però és dels menys coneguts. Entre els més, Xavier Domènech (En Comú) amb 5,39; Oriol Junqueras (5,3) i Carles Puigdemont (5,14). Els menys valorats, Inés Arrimadas (2,17); Mariano Rajoy (1,51) i Xavier García Albiol (1,41).