L'Estat cessa el delegat de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús

El Govern central va acordar ahir suprimir tres organismes de la Generalitat que havien assessorat Carles Puigdemont en el procés sobiranista i va anunciar el cessament dels delegats territorials de l'executiu català -inclòs el de Girona, Eudald Casadesús-, així com del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer.

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va ser l'encarregat d'explicar des de Barcelona els acords adoptats pel Consell de Ministres, relacionats amb la convocatòria de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. En concret, el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret pel qual es disposa, en virtut de les mesures en aplicació de l'article 155 de la Constitució, relacionades amb l' «organització de la Generalitat de Catalunya» i el «cessament de diferents alts càrrecs» de l'administració catalana. En primer lloc, es va acordar la «supressió» de la Secretaria per al desenvolupament de l'autogovern, l'Oficina per a la millora de les institucions d'autogovern i la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'autogovern. A més, es va acordar el cessament del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà, nomenat la setmana passada pel Govern, i dels delegats de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran.

D'altra banda, Millo va replicar a Puigdemont que és «obvi» que es respectaran els resultats del 21-D però va alertar que el nou Parlament que es constitueixi ha de ser «respectuós amb la legalitat». El delegat va dir que li resultava «xocant» que sigui «l'únic president que s'ha saltat la legalitat» qui pregunti si es respectaran els resultats electorals i va afirmar que la qüestió «es contesta per si sola».