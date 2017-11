El Ministeri de l'Interior replica que a Espanya no es persegueix gent per les seves idees

El discurs de Carles Puigdemont ahir des de Brussel·les no va deixar indiferent ningú i va generar una cascada de reaccions. Un dels primers a replicar-li va ser el Ministeri de l'Interior, que va assegurar que a Espanya no es persegueix ningú per les seves idees, creences o opinions, sinó «només per les seves actuacions al marge de la llei». Fonts del Ministeri van afirmar que els membres del Govern de la Generalitat cessats, «refugiant-se en un victimisme que només ells creuen, tornen a oblidar que a Espanya, com a Estat de dret, tenen garantides la seguretat i la llibertat de tots els seus ciutadans».

El ministeri que dirigeix Juan Ignacio Zoido va respondre aixía les manifestaicons de Puigdemont, i va preciar que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per recuperar la legalitat a Catalunya «no ha suposat cap canvi» dins del cos dels Mossos d'Esquadra pel que fa a les seves responsabilitats de direcció i gestió de la seguretat. De la mateixa manera, va subratllar que les competències dels Mossos segueixen «inalterables» en matèria de segureat ciutadania i ordre públic. A més, va sortir en defensa de les mesures que els Mossos han adoptat sobre els consellers cessats i va ressaltar que son les pròpies que corresponen quan es produeix algun canvi o la destitució de membres del Govern.



«és un insult a la

intel·ligència dels

catalans»



EVA GRANADOS

Diputada del PSC

La diputada del PSC Eva Granados va qualificar d'«insult a la intel·ligència dels catalans», «victimista» i «plena d'incongruències i falsedats» la intervenció de Carles Puigdemont des de Brussel·les. Des del Parlament, Granados es va preguntar com veuran els independentistes que Puigdemont sigui «el primer que abandona el vaixell». També va negar que a l'Estat espanyol hi hagi «repressió de cap tipus», alhora uqe va assegurar que té «garantit» un judici just a l'Estat. «No entenem quin tipus d'estratègia de defensa és situar-se fora de l'Estat; ell hauria d'estar aquí, ajudar el seu partit a reconduir la situació», va declarar.



«Ha estat un acte

de dignitat»



COMUNICAT DE LA CUP

La CUP va assegurar ahir en un comunicat que la compareixença de Carles Puigdemont a Brussel·les va ser «un acte de dignitat», però li va demanar fer acció de govern per tal de «consolidar la república», és a dir, aprovar decrets i obrir el procés constituent. Els cupaires, que demanen «resistir contra l'intent d'imposició de les mesures antidemocràtiques a través de l'article 155», comparteixen amb Puigdemont la denúncia de «l'actuació antidemocràtica i parcial» de l'administració de justícia i de la «impunitat» de l'extrema dreta. Tot i això, va criticar que «hi ha hagut un excés d'improvisació en algunes actuacions dels darrers mesos» del procés, i consideren que els darrers quatre quatre dies constaten que en els dos últims anys «no s'ha fet la feina en la creació i consolidació d'estructures d'estat».



«insulta quan afirma

que no pot tornar a

catalunya perquè la

seva integritat física

corre risc»



XAVIER GARCÍA ALBIOL

Candidat del PPC

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va assegurar ahir que ningú persegueix Carles Puigdemont per les seves idees polítiques, sinó que haurà de retre comptes per «haver provocat o intentar provocar un cop d'Estar», i va acusar-lo d'haver «insultat els catalans». Albiol va dir que el president cessat ha «mentit», «insultat» i «provocat un conflicte social al carrer» amb les seves paraules des de Brussel·les, que va qualificar de «vergonya» i «irresponsabilitat». Per a Albiol, l'expresident insulta «quan afirma que no pot tornar a Catalunya perquè la seva integritat física corre risc, com si els catalans no independentistes fóssim persones violentes, actuéssim com els cafres».



«S'HAN FUGAT CAPITALS,

DIPÒSITS, EMPRESES I

ARA EL PRESIDENT»



ALBERT RIVERA

President de Ciutadans

El president de Cs, Albert Rivera, va criticar que Carles Puigdemont i part dels seus consellers es traslladessin a Brussel·les. Per al líder taronja, és una demostració que «no estan tranquils ni ells» després de la declaració d'independència. «A Catalunya s'han fugat capitals, s'han fugat dipòsits, s'han fugat empreses i ara es fuga el president. Això demostra que la independència és una bogeria. La ruptura d'un país a la UE, i el trencament de l'estabilitat econòmica i la convivència és un gran error», va sentenciar.



«carles Puigdemont

hauria d'aclarir

la situació com

a acte de

reponsabilitat»



ELISENDA ALAMANY

Portaveu de Catalunya en Comú

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, va reclamar ahir a Puigdemont transparència i explicar la situació «amb missatges clars» en relació «cap a on s'encamina Catalunya» abans d'arribar a les eleccions del 21-D. Per a Alamany, Puigdemont i els responsables polítics haurien «d'aclarir la situació» com a «acte de responsabilitat».



«és un pas molt

important per a la

distensió»



IÑIGO URKULLU

Lehendakari

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va considerar que el fet que Carles Puigdemont accepti les eleccions autonòmiques del 21 de desembre i «exigeixi respecte» pels resultats és «un pas molt important per procedir a la distensió» a Catalunya. «Les coses han d'anar millor», va assenyalar Urkullu, alhora que demanava al govern espanyol que «consideri les conseqüències de la falta de diàleg democràtic» que poden derivar fins i tot en una «fractura social». Per això, va defensar que els responsbles institucionals «no han de provocar més problemes dels que ja existeixen», sinó que s'han de «resoldre» els que estan a sobre la taula.