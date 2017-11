Reunió dels exconsellers que queden a Barcelona

Els consellers del Govern català cessats divendres passat el president del Govern central, Mariano Rajoy, i que segueixen a Catalunya van celebrar ahir al matí al Parlament una reunió presidida per Oriol Junqueras.

Poc després que Carles Puigdemont -que, com la resta del seu executiu, no es dóna per cessat- comparegués a Brussel·les per explicar els seus plans, diversos membres del seu gabinet, com Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o el propi Junqueras es van reunir a la sala 9 del Parlament. La trobada va tenir el simbolisme de celebrar-se en dimarts, dia habitual de les reunions del Govern al Palau de la Generalitat, l'última de les quals va tenir lloc fa una setmana.

En acabar la reunió, els participants van declinar explicar les qüestions que s'havien tractat en la trobada, i van argumentar que Carles Puigdemont, «ja havia parlat» des de Brussel·les.

Els participants en la reunió van confirmar, tot i això, que no s'havien adoptat acords, i que no es van aprovar els decrets que estaven previstos per poder «desplegar» la llei de transitorietat jurídica.

Rull va corroborar la intenció, anunciada per Puigdemont, de «mantenir vives les institucions legítimes», després de la intervenció que pesa sobre elles en ser aplicat l'article 155 de la Constitució.