Santi Vila es postula com a candidat del PDeCAT per «donar veu a la moderació»

L'exconseller Santi Vila es va postular ahir com a candidat a encapçalar la llista del PDeCAT a les eleccions del 21 de desembre per «donar veu a la moderació» i defensar una independència de Catalunya «ajustada al dret». En declaracions a RAC1, Vila va explicar que ja ha traslladat les seves intencions a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, als quals ha assegurat que té «tota la determinació, l'equip, les idees i els suports per tornar a posar» el partit a l'espai central de la política catalana.

Vila va admetre que no se sentiria «especialment comfortable» en una llista conjunta del sobiranisme perquè, en la seva opinió, «la gent està exhausta» de «confusió ideològica», i va evitar donar per fet que els seus pactes postelectorals passarien per acords amb la resta de formacions independentistes. Segons l'exconseller, s'ha de «refer» l'espai polític del catalanisme moderat, que «ha quedat molt desdibuixat» en els últims temps, en què el PDeCAT ha governat amb ERC i amb el suport parlamentari de la CUP.

Vila va apostar per defensar un camí cap a la independència «sense renúncies», però «fent-ho bé», ajustant-se a la llei, tal com plantegen, va indicar, el PNB o l'SNP escocès. Per això, opina que cal anar a les eleccions del 21-D amb tres eixos programàtics: la «defensa de les institucions i l'autogovern», una «amnistia» per aconseguir que «el conflicte polític es dirimeixi en paràmetres polítics» sense que s'hi fiqui la Fiscalia i apostar per un «referèndum acordat» i «reconegut per l'Estat i les institucions internacionals».

Vila es va mostrar molt crític amb els companys de viatge del PDeCAT en el procés independentista -sense esmentar ERC pel seu nom- per haver caigut en l'«autoengany» o la «ingenuïtat» en donar a entendre que la independència era una cosa «imminent», «fàcil» i «sense costos».



«Una ingenuïtat sorprenent»

«Molts companys de govern han exhibit una ingenuïtat sorprenent per a l'edat que tenen», va setenciar Vila, que va recordar que alguns asseguraven que l'endemà de declarar la independència hi havia forces per prendre el «control del territori» i posar en marxa una Hisenda catalana. Segons Vila, no hi ha «legitimitat suficient» per a una declaració unilateral d'independència perquè existeix un «empat tècnic».

Sobre la seva dimissió com a conseller, prèvia a la declaració d'independència al Parlament de divendres passat, va explicar que els sectors «moderats» de Catalunya i Madrid havien tancat un pacte perquè Carles Puigdemont convoqués eleccions a Catalunya a canvi que no s'apliqués l'article 155 de la Constitució, però un «joc de desconfiances i despropòsits» ho va acabar fent inviable.