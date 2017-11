Arrimadas «respecta» les decisions judicials i es prepara pel 21-D

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha respost a l'empresonament preventiu dels consellers destituïts afirmant que el partit "respecta" les decisions judicials, mentre ha fet una crida a formar una alternativa de govern que es marqui com a objectiu "recuperar el sentit comú". Abans d'assistir a un acte de Societat Civil Catalana, Arrimadas ha recordat que la interlocutòria de la jutge Lamela senyala el viatge de Carles Puigdemont a Brussel€les per demostrar la possibilitat de fugida de la resta d'investigats, però ha insistit en "no fer valoracions" de la decisió de la magistrada. Per a la líder del partit taronja, la situació actual –amb l'empresonament de vuit consellers i l'ordre de recerca de Puigdemont- és "molt greu" i ha assegurat que "feia anys" que el partit advertia que s'arribaria a aquest punt.

Inés Arrimadas, que ha arribat a l'acte de SCC acompanyada d'altres diputats parlamentaris de Ciutadans i del diputat al congrés Toni Cantó, ha aplaudit la convocatòria electoral del proper 21 de desembre insistint que "al final s'ha aplicat la constitució per posar les urnes". En aquest sentit, ha augurat que després de les properes eleccions "començarà una nova etapa on Catalunya no serà notícia per haver-se saltat les lleis". "Parlarem de llistes d'espera, d'educació i de la lluita contra la corrupció, per sortir del sense sentit del procés", ha afegit.

Preguntada per la possibilitat que l'empresonament preventiu de bona part del Govern destituït acabi influint en el resultat del 21-D, Arrimadas ha apuntat que "tot" el que ha succeït darrerament ha mobilitzat la "majoria silenciada" i ha vaticinat que es constatarà a les urnes perquè "sortiran en massa a votar". La cap de files del partit taronja ha posat com a exemple les darreres mobilitzacions unionistes: "La onada de gent de les últimes manifestacions es traduirà en una onada de vots".