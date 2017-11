Colau reclama «justícia i no venjança» i Garcia Albiol amenaça de mantenir el 155

L'estada de Carles Puigdemont a Brussel·les i les declaracions previstes per avui dels consellers destituïts i els membres de la Mesa del Parlament continuen acaparant l'actualitat política d'aquests dies.



XAVIER GARCIA ALBIOL

PRESIDENT I CANDIDAT DEL PPC

«Si hi ha una majoria independentista que segueix al marge de l'Estat de Dret, no veig per què hauria de deixar d'estar vigent el 155»

Xavier García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya, va apostar ahir per seguir aplicant l'article 155 després de les eleccions del 21 de desembre en cas que en surti un govern independentista que decideixi vulnerar la Constitució. Entrevistat per La Sexta, Albiol va subratllar que Espanya és «una democràcia» on «sempre» s'han «acceptat» els resultats electorals, «agradin o no». Tot i això, després va afegir que si una hipotètica majoria independentista al Parlament «decideix seguir endavant al marge de l'Estat de Dret», en aquests moments «està vigent» l'article 155 «i no veig per què ho hauria de deixar d'estar». En tot cas, Albiol es va mostrar «convençut» que les forces independentistes «no seran majoria» i va augurar que als comicis hi haurà «una participació rècord».

ada colau

ALCALDESSA DE BARCELONA

«Cal política, no venjança!»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir que el president Carles Puigdemont i els membres del Govern no vagin a la presó. «Cal política, no venjança!», va reclamar des del seu compte de Twitter, després que l'Audiència Nacional els cités dijous i divendres en admetre la querella de la Fiscalia General de l'Estat que els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Colau va afegir que vol confrontar la «irresponsabilitat» del govern de JxSí «a les urnes amb arguments» i no a la presó.



Óscar puente

PORTAVEU DE L'EXECUTIVA FEDERAL

DEL PSOE

«Que deixi de fer ja aquest espectacle que perjudica innecessàriament la imatge d'Espanya»

El portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Oscar Puente, va demanar ahir a Carles Puigdemont que «deixi de fer ja aquest espectacle» que perjudica «innecessàriament la imatge d'Espanya, un país que respecta els drets humans» i que té «separació de poders».

«No sé si el que està passant pot tenir el suport d'algú, però és un absolut desastre», va reflexionar Puente, convençut que l'actuació dels últims dies de Puigdemont perjudica la imatge del moviment independentista, però també la d'Espanya en l'àmbit internacional.

ramon tremosa

EURODIPUTAT DEL PDECAT

«Estan serens i convençuts que no han comès cap crim»

L'eurodiputat Ramon Tremosa, que va anar ahir a l'estació de Sants a acomiadar els membres de la Mesa del Parlament que agafaven el tren cap a Madrid, va confiar que tornin de Madrid i va explicar que dimarts els va veure «serens i convençuts que no han fet cap crim, que no son terroristes, sinó que han sigut fidels fins al final al mandat democràtic del 27-S que va donar majoria absoluta al Parlament i va ser revalidat en el referèndum de l'1-O reprimit de manera violenta per la policia espanyola».

josep rull

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

CESSAT PEL GOVERN ESPANYOL

«Valent no és el que no té por, sinó qui conquereix aquesta por»

Josep Rull, conseller de la Generalitat cessat pel govern espanyol, va afirmar ahir a Twitter, poques hores abans de declarar davant de l'Audiència Nacional, que valent «no és el que té por, sinó qui conquereix aquesta por». Rull va citar l'activista contra l'apartheid sud-africà Nelson Mandela, que va arribar a ser president del país després de 27 anys a la presó, en una frase que diu: «La valentia no és l'absència de por, sinó el triomf sobre la por. Valent no és el que té por, sinó qui conquereix aquesta por».

JOSÉ MANUEL BARREIRO

PORTAVEU DEL PP AL SENAT

«Puigdemont ha de deixar

de mentir ja a la societat catalana»

El portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, va manifestar ahir que Carles Puigdemont «ha de deixar de mentir ja a la societat catalana», perquè, en la seva opinió, ha fet «bastant mal creant una situació de crispació, d'enfrontaments».

Tot això ha passat «d'acord amb mentides» i també «en base a l'incompliment de la llei», va dir Barreiro. A més, va aprofitar per afirmar que, «com qualsevol altre ciutadà espanyol», Puigdemont ha de «complir amb la Justícia» perquè ningú està al marge de la llei, va remarcar, i li va retreure tot seguit la seva «actitud de supèrbia».

Barreiro va aprofundir en el fet que «la societat internacional té un concepte jo crec que molt positiu del nostre país, que hem anat guanyant entre tots» perquè Espanya, va afirmar, és una democràcia consolidada amb una «Justícia total i absolutament independent».

margarita robles

PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS

«Puigdemont ha d'assumir la seva responsabilitat davant la Justícia, com qualsevol ciutadà d'aquest país»

La portaveu socialista al Congrés, Margarita Robles, va criticar l'anunci per part de l'advocat de Carles Puigdemont que aquest no anirà demà a l'Audiència Nacional i va considerar que Puigdemont ha d'assumir la seva responsabilitat davant la Justícia «com qualsevol ciutadà d'aquest país».

Robles, en declaracions a la Cadena SER, va recordar que, si no es presenta davant la jutge Carmen Lamela, el que procedeix és ordenar la seva detenció com passa en el cas de qualsevol persona que no acudeixi a una crida judicial. «Tots tenim l'obligació de comparèixer davant els tribunals, molt més un responsable polític», va dir la portaveu socialista i exmagistrada del Tribunal Suprem.

anton costas

CATEDRÀTIC D'ECONOMIA I

EXPRESIDENT DEL CERCLE D'ECONOMIA

«Els catalans han de poder exercir el seu dret a decidir el règim de la seva relació político-administrativa amb l'Estat»

El catedràtic d'Economia i expresident del Cercle d'Economia Anton Costas defensa que els catalans puguin exercir el seu dret a decidir el règim de la seva relació político-administrativa amb l'Estat a través d'una consulta al marge d'unes eleccions autonòmiques ordinàries. Aquesta proposta, segons indica, donaria resposta a una demanda de la majoria de la societat catalana.