EN DIRECTE | La Fiscalia pot demanar presó per al govern català destituït

Els membres del Govern de la Generalitat destituït estan citats avui a l'Audiència Nacional, on declararan investigats per delictes de rebel·lió, sedició i malversació entre d'altres. També havien de declarar, en aquest cas al Tribunal Suprem, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i alguns membres de la Mesa. En aquest segon cas, el jutge ha decidit ajornar una setmana la declaració. Seguim el minut a minut de la jornada.





11.55 h - El President del CGPJ recorda a Puigdemont que "el seu deure és comparèixer" davant la jutge

11.48 h - Lamela fixa una vista de mesures cautelars per després de les declaracions dels exconsellers

11.40 h - Els exconsellers, excepte Santi Vila, estan responent només als seus advocats

11.35 h - La Fiscalia demana vigilància policial per a Forcadell i la Mesa fins al 9N

Forcadell arribant al Tribunal Suprem - Reuters

10.40 h - S'ajorna una setmana la declaració de la Mesa del Parlament al Tribunal Suprem

09.35 h - Artur Mas davant l'Audiència Nacional: La solució al conflicte arribarà amb la política, no amb els tribunals

09.20 h - Els membres de la Mesa del Parlament arriben al Suprem

09.00 h - Líders de PDeCAT, ERC i Podem donen suport als citats cridant "no esteu sols"

Rull, Mundó, Romeva, Turull, Bassa, Forn i Borràs arriben a l'Audiència Nacional | Foto ACN

08.40 h - Els consellers destituïts comencen a arribar a l'Audiència Nacional per a declarar

08.20 h - Junqueras ja ha arribat a l'Audiència Nacional

08.00 h - La Fiscalia podria demanar presó provisional per al Govern català destituït

08.00 h - El redactor del delicte de rebel·lió sobre les querelles de Maza: "Estan forçades, no encaixen dins del tipus penal"

Diego López Garrido, redactor del delicte de rebel·lió al Codi Penal, carrega contra el fiscal. Més informació https://t.co/e7fMor8yHd pic.twitter.com/ywRDLKwjjD „ Diari de Girona (@DiarideGirona) 2 de novembre de 2017

Puigdemont i 4 consellers es queden a Bèlgica i volen delcarar per videoconferència

Un mes del #CatalanReferendum de l'#1Oct. Malgrat la violència i les amenaces passades i presents, seguim treballant. Orgull de poble! pic.twitter.com/eaGSfNlJaR „ Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de novembre de 2017

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes , ha recordat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers del Govern que no s'han presentat a la citació del jutge, per la querella arran de la declaració d'independència, que "el seu deure és comparèixer". "En relació amb les persones que no han comparegut... el deure és comparèixer davant de la citació d'un jutge, a Espanya o en qualsevol altre país de la Unió Europea, i normalment es cursa ordre de detenció si no acudeixen", ha explicat Lesmes, que també és president del Tribunal Suprem.La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha fixat la celebració d'un vista en la qual es podrien adoptar mesures cautelars per als exconsellers de la Generalitat una vegada concloguin totes les seves declaracions.Fins al moment ja ho han fet els exconsellers Jordi Turull (Presidència); Josep Rull (Territori), Meritxell Borràs (Governació) i Joaquim Forn (Interior) i Santi Vila (Empresa), l'únic que ha respost a les preguntes de totes les parts perquè la resta només ho ha fet als seus advocats.Els exconsellers que han declarat ja davant la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela estan responent només a preguntes dels seus advocats, excepte Santi Vila , que ha respost a més parts, segons han informat fonts jurídiques. El primer a declarar, que ja ha acabat, ha estat l'exconseller de Presidència Jordi Turull i després ha iniciat la seva compareixença l'exconseller de Territori Josep Rull, després de la qual cosa ho han fet, sense que se sàpiga l'ordre, Santi Vila (Empresa), Meritxell Borràs (Governació) i Joaquim Forn (Interior). En aquests moments està compareixent un sisè exconseller, el nom del qual no ha transcendit i que està esperant que arribi el seu advocat des del Tribunal Suprem per fer-ho. D'aquesta manera, faltarien per declarar l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva (Assumptes Internacionals), Carles Mundó (Justícia) i Dolors Bassa (Treball).La Fiscalia del Suprem ha demanat vigilància policial per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres cinc investigats en aquest tribunal fins que declarin el dia 9 de novembre. Fonts del tribunal han informat d'aquesta petició després que el jutge hagi accedit a ajornar les declaracions fins al dia 9 de novembre a sol·licitud dels lletrats dels sis investigats . El fiscal no s'ha oposat a aquest ajornament, però ha demanat com a mesura cautelar la vigilància policial per a Forcadell i els cinc membres de la Mesa del ParlamentEl jutge del Suprem ha acceptat la petició presentada per alguns dels advocats dels membres de la Mesa del Parlament, que al·legaven falta de temps per preparar la defensa dels seus representats. Ha fixat la declaració per al proper 9 de novembreL'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha parlat aquest matí a les portes de l'Audiència Nacional: «Sóc aquí per acompanyar els membres del govern i de la Mesa del Parlament. Als tribunals no es resoldrà el conflicte entre Catalunya i Espanya. La solució ha de ser política. El 21 de desembre hi haurà eleccions a Catalunya: Seran una bona oportunitat per derrotar l'autoritarisme de l'Estat».La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell , ha estat l'última a arribar dels sis membres de la Mesa citats avui a declarar en el Suprem per delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Abans que ella, cap a les 9:15 hores, han entrat junts al Tribunal els altres cinc imputats: Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó , Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Forcadell ha arribat minuts després en cotxe oficial i amb xofer, acompanyada pel seu advocat, Andreu Van den Eynde, que és el mateix que el de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras L'expresident de la Generalitat Artur Mas , el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, o el secretari general de Podem, Albano Dante Fachín, són algunes de les persones que han donat suport avui al crit de "no esteu sols" als membres del Govern i de la taula del Parlament citats avui en els tribunals. Poc abans de les 9:00 hores, quan accedien a l'Audiència Nacional, quatre exconsellers de la Generalitat -Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Assumptes Internacionals), Josep Rull (Territori) i Joaquim Forn (Interior)- un grup de persones ha començat a aplaudir-los i cridar-los "No esteu sols". Entre els congregats per mostrar el seu suport als citats avui davant l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem es troben, a més de Mas, Tardá i Fachín, diversos diputats del PDeCAT com Carles Campuzano i Jordi Xuclà, entre d'altres.Els membres del govern de la Generalitat destituït que es troben a l'Estat –tots menys Carles Puigdemont , Meritxell Serret, Antoni Comín i Clara Ponsatí- han començat a arribar ja a l'Audiència Nacional, on estan citats a declarar a partir de les 9 del matí davant la jutgessa Carmen Lamela, que els investiga per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos. El primer en entrar al recinte ha estat el líder d'ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, que ha arribat a les 8:10 hores del matí. La jutgessa Lamela encara no ha aclarit l'ordre de les compareixences i haurà de determinar també com actua respecte al president Puigdemont i la resta de consellers destituïts que es troben a Brussel·les, i si emet o no una euroordre per a la seva extradició a l'Estat. Lamela, que és la mateixa jutgessa que va dictar presó provisional per als presidents de l' ANC Òmnium , Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra el Govern destituït aquest dimarts, només 24 hores després de la seva presentació. Ho va fer en paral·lel al Tribunal Suprem, que ha citat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la Mesa també aquest dijous a partir de les 09.30h.El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras , ja ha arribat a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat pels delictes de rebel·lió, sedició i malsversació de fons públics entre d'altres. Acompanyat del seu advocat, el vicepresident de la Generalitat destituït en virtud de l'article 155 de la Constitució, ha rebutjat respondre a les preguntes dels nombrosos periodistes que hi ha a les portes del tribunal.Alguns mitjans de comunicació apunten que la Fiscalia demanarà avui a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que ordeni presó provisional per als membres del govern acusats dels delictes de rebel·lió i sedició, argumentant que hi ha risc de fugida. El fiscal posaria com a exemple l'actitud del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i els consellers que segueixen a Bèlgica.El catedràtic de dret constitucional Diego López Garrido va ser el redactor del delicte de rebel·lió del nou Codi Penal de 1995 per casos de declaracions d'independència. El catedràtic considera que les querelles interposades pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, contra el president Puigdemont i el Govern i contra Forcadell i cinc membres més de la Mesa "no s'ajusten a dret i són forçades perquè no va existir violència". Recorda que, en el debat del nou Codi Penal –a instàncies del PNB- es va introduir una esmena que deixava clar que la rebel·lió només es donava si la declaració d'independència anava acompanya de violència "de manera clara i pública". "Per a la rebel·lió cal un element de violència física i material molt clar que no s'ha donat, la querella està forçada en la seva argumentació i no encaixa en el delicte", ha manifestat. Per això, confia que tant davant el Suprem com en l'Audiència Nacional es rebaixi el tipus delictiu.L'expresident català Carles Puigdemont va confirmar ahir que tant ell com quatre dels seus exconsellers es quedaran a Brussel·les i no acudiran demà a l'Audiència Nacional, on estan citats per declarar acusats de rebel·lió, sedició i malversació. Tots ells asseguren que no es neguen a declarar i demanaran fer-ho per videoconferència. Ahir, des de Brussel·les, i a través de Twitter va recordar que es complia un mes del referèndum de l'1-O i que el govern "segueix treballant"