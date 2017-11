Els vuit exconsellers del Govern destituït ingressaran a cinc centres penitenciaris de Madrid

Institucions Penitenciàries ha ordenat que els exconsellers del Govern de Carles Puigdemont destituïts en aplicació de l'article 155 de la Constitució ingressin a cinc centres penitenciaris, encara que cap d'ells és Soto del Real, la presó habitual quan l'Audiència Nacional dicta ordres de presó provisionals, han informat a Europa Press fonts jurídiques.

La jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha acordat aquest dijous, tal com li havia sol·licitat la Fiscalia, l'ingrés a presó incondicional per a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i altres set consellers cessats que han acudit a l'Audiència Nacional, on se'ls investiga pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar abans de les cinc de la tarda l'ingrés a presó incondicional per a l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Mundó.

Junqueras i Forn ingressaran a Estremera; Turull i Romeva a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Mundó i Vila a Aranjuez; i les exconselleres Bassa i Borràs a la presó de dones a Alcalá Meco.

L'únic que podrà eludir aquesta mesura cautelar serà l'exresponsable d'empresa de la Generalitat i possible candidat de PDeCAT a les eleccions del 21 de desembre, Santi Vila, per a qui s'ha fixat una fiança de 50.000 euros, han assenyalat fonts jurídiques. De moment, entrarà a la presó.

El Ministeri Públic va reclamar aquesta mesura, i així ho ha acordat la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, atenent a la gravetat dels delictes que s'imputen als exmembres del Govern de la Generalitat per participar en el denominat 'procés' i a la declaració unilateral d'independència aprovada divendres passat al Parlament de Catalunya.

Dels catorze citats per la jutgessa del cas, nou han estat els que s'han traslladat a l'Audiència Nacional i altres cinc --entre els quals es troba el president destituït Carles Puigdemont-- s'han quedat a Bèlgica, on van viatjar el cap de setmana passat. La Fiscalia ha demanat que es tramiti una ordre de detenció a les autoritats belgues.