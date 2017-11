La Fiscalia demana presó incondicional per a tots els consellers destituïts i eludible amb fiança per a Santi Vila

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha demanat a la jutgessa de l´Audiència Nacional Carmen Lamela que dicti l´ingrés a presó incondicional com a mesura cautelar per a tots els consellers destituïts que han comparegut aquest dijous, i presó eludible amb una fiança per a l´exconseller d´Empresa, Santi Vila. Son Junqueras, Turull, Rull, Bassa, Romeva, Forn, Mundó i Borràs.

Ho ha fet en el transcurs de la vista que ha tingut lloc un cp han finalitzat les compareixences, on tots, tret de Vila, han respost únicament les preguntes de la defensa. Lamela ha d´acordar ara si actua d´acord a aquesta petició de la Fiscalia, i també quines actuacions adopta respecte al president Puigdemont i la resta de consellers que es troben a Brussel·les.