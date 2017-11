Joc de banderes a la Generalitat

Era un divendres 27 d'octubre. Tres quarts de quatre de la tarda, just davant de la seu de la delegació de la Generalitat a Girona. Feia poca estona que el Parlament havia aprovat la proclamació de la República i eren moments de celebració i d'eufòria per a molts dels que feia anys que esperaven aquell moment. Un grup d'ells es va congregar davant de l'edifici amb crits de «fora la bandera espanyola». Uns quants van entrar per la porta giratòria d'Atenció al Ciutadà, van pujar al pis superior i van treure, com van poder, la bandera espanyola.

La senyera va continuar onejant, però per poc temps. Quan els manifestants havien marxat, va ser retirada i aquella mateixa tarda responsables de la delegació del Govern català van presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra.



Desperfectes

Què va passar durant aquells minuts d'eufòria gens continguda? Dins de l'edifici hi havia només una treballadora que va ser la que va facilitar l'entrada del grup reduït de manifestants. Aquests es van dirigir a la sala on es pot accedir a la finestra que dona als màstils i, davant de les dificultats per poder treure-la , van fer malbé els ancoratges i el mateix pavelló, que es va estripar.

A la tarda i quan els manifestants havien abandonat la plaça, es va ordenar retirar la bandera catalana perquè la llei obliga a tota institució a tenir penjades les dues, segons han confirmat fons de la delegació de la Generalitat, que han afegit que en no poder haver-hi les dues es va optar per treure la que hi quedava.

Aquella tarda, la Gerència de Serveis Comuns de la delegació va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra contra la treballadora de la Generalitat que va permetre l'entrada dels manifestants a l'edifici. Les mateixes fonts han explicat que un cop s'hagin reparat els desperfectes, és previst que els dos pavellons tornin a onejar.



Ajuntament de Girona

Aquesta no és la primera institució que ha de córrer a presentar denúncia per les retirades de banderes espanyoles d'edificis oficials el dia de la proclamació de la República. L'Ajuntament de Girona també va interposar-ne una altra pel robatori de la rojigualda el 27 d'octubre a primera hora de la tarda. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assegurat aquesta setmana que l'Ajuntament no va donar l'ordre de retirar el pavelló i que no sap qui ho va fer. A més, la bandera va desaparèixer i per aquesta raó van presentar denúncia per robatori davant de la Policia Municipal.