Junqueras: «En peu, amb determinació i fins a la victòria»

L'exvicepresident de la Generalitat i exconseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha fet una crida a la ciutadania a "fer cada dia tot el que estigui al vostre abast perquè el bé derroti el mal a les urnes del 21D. Dret, amb determinació i fins a la victòria".





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat presó incondicional sense fiança per a l'exvicepresident català Oriol Junqueras i per a set exconsellers, mentre que ha imposat una fiança de 50.000 euros a l'exconseller d'Empresa Santi Vila per poder sortir de la presó.En un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter després d'aquesta decisió, Junqueras ha dit: "Feu cada dia tot allò que estigui al vostre abast perquè el bé derroti el mal a les urnes el 21D. En peu, amb determinació i fins a la victòria".També l'exconseller de Territori, Josep Rull, ha publicat un tuit amb una fotografia en la qual apareix ell votant en el referèndum de l'1 d'octubre. "Si veieu aquest tuit és que m'han empresonat per ser fidel a les urnes", ha afirmat, al costat dels hashtags #Seguim #Segueixo.