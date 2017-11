Lamela decidirà demà si ordena la detenció de Puigdemont i els consellers que són a Bèlgica

La magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela té previst decidir aquest divendres si dicta ordres internacionals de detenció per al president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, i els quatre consellers que també són a Bèlgica. La fiscalia ho ha demanat aquest dijous, però la magistrada ha posposat la decisió per divendres, després de decretar presó per als altres nou consellers. Es dóna la circumstància que Lamela està de guàrdia tota aquesta setmana.

La fiscalia ha demanat a la magistrada que dicti una ordre europea de detenció contra el president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, i quatre dels seus consellers, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, que són a Bèlgica des del cap de setmana. Després que no s'hagin presentat a la citació, el ministeri públic ha demanat que els detinguin perquè compareguin davant seu el més aviat possible.

En la seva petició, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, diu que "consten reiterats intents d'entregar la citació al seu domicili, així com reiterades trucades telefòniques a les quals s'ha fet cas omís". A més, assegura que Puigdemont "ha manifestat públicament la seva intenció de no comparèixer i ha sol·licitat, juntament amb Comín i Serret, efectuar la declaració per videoconferència, sense oferir cap dada sobre la seva localització actual".

Per tot això, demana a la magistrada Carmen Lamela que ordeni la seva recerca, captura i detenció tant a nivell espanyol com internacional, i que faci les gestions oportunes amb les autoritats belgues per emetre Ordres Europees de Detenció contra els cinc membres destituïts del Govern que aquest dijous no s'han personat a Madrid.