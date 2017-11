Pascal crida els demòcrates europeus a denunciar un empresonament «intolerable»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha titllat aquest dijous de "miserable" l'empresonament dels consellers destituïts del Govern i ha fet una interpel·lació als demòcrates "catalans, espanyols i europeus" a que denuncien "rotundament que és absolutament intolerable que una situació com aquesta passi en ple segle XXI". En unes declaracions fetes a l'exterior de l'Audiència Nacional, Pascal ha dit que estan "desolats" després de conèixer l'ordre de presó i veu "miserable" aquesta decisió "senzillament" per "deixar votar els ciutadans". "Que sàpiga tota Europa i tot el món que avui l'estat espanyol ha engarjolat un govern democràticament escollit a les urnes", ha reblat.

Pascal ha demanat als ciutadans de Catalunya que tinguin una resposta "molt serena, molt tranquil·la, absolutament pacífica", però al mateix temps "rotunda" per dir-li a l'Estat que no acceptaran que les institucions catalans i el Govern "escollit democràtiques a les urnes puguin passar per aquesta vergonya".

La coordinadora general del PDeCAT s'ha mostrat convençuda que les concentracions previstes per aquest mateix dijous seran "pacífiques" i ha lamentat que s'imputi als consellers destituïts delictes que van "associats a violència" quan "una de les característiques del procés democràtic de Catalunya és l'ànima pacífica d'aquest poble que l'única cosa que vol és votar i defensar les seves institucions".

Pascal ha afegit que faran "l'impossible" perquè el Govern recuperi la llibertat i que els ciutadans "treballaran "incansablement i respondran rotundament a aquesta vergonya".