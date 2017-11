Pascal diu que les idees i les institucions no aniran a presó amb els consellers

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, avisa que les idees i les institucions no aniran a la presó. "Ara fiquen a presó els nostres consellers. Pensen q amb ells, les nostres idees i institucions. Els deixarem clar que no!", ha manifestat a través del seu compte de Twitter després que la jutge de l'Audiència Nacional hagi decretat presó incondicional per a 8 consellers destituïts. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs.