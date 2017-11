La porta de la presó

Ha dit que no buscava asil polític, però que a Brussel·les estava més segur que a Barcelona, perquè un Estat sense veritable separació de poders el persegueix per raons polítiques. Els qui no accepten cap decisió basada en l'article 155 han somniat en un altre president de la Generalitat a l'exili, com van ser-ho Irla o Tarradellas. Els qui aplaudeixen amb entusiasme la suspensió de l'autogovern l'han vist com un delinqüent fugitiu. Dimarts a la nit ballava el rumor que estaria tornant: ara es confirmava, ara es desmentia. Dies de grans brevetats: després de la independència de vuit segons, l'exili d'un parell de dies? Retorn sense garanties? La Fiscalia apuntarà al màxim: presó sense fiança.

Va dir que volia estar en lloc segur fins que no li garantissin un judici just, i no creia que això fos possible amb l'actual Govern espanyol. Però l'Audiència Nacional l'ha citat a declarar avui per un delicte de rebel·lió, i no presentar-s'hi significa ordre internacional de recerca i captura. L'asil polític és una opció complicada i Bèlgica no vol embolics. Mentrestant, la resta de persones querellades desfilarien davant dels jutges. Si els engarjolen, caldrà veure les reaccions.

En aquest exili exprés, Puigdemont ha cridat a la resistència per evitar que l'aplicació del 155 buidi l'autogovern, ha advocat per convertir les eleccions del 21-D en una ratificació del referèndum, i ha reptat els partits unionistes a dir si acceptaran uns resultats favorables a l'independentisme. Sembla una pregunta compromesa, però no ho és tant. Amb la llei a la mà li poden respondre que les eleccions serveixen només per triar 135 diputats; acceptar els resultats és acceptar la nova composició del Parlament, però no necessàriament el que decideixi. Per cert: el darrer sondeig del CEO mostra el 48% de partidaris a la independència, però menys vots que el 2015 als seus defensors.

Sigui quina sigui la forma com el sobiranisme vagi a les eleccions, una cosa és clara: si es repeteix l'actual majoria absoluta, l'Estat no permetrà que faci ni mitja passa per encetar nou procés cap a la independència. Aquest cop, a la primera temptativa cauran multes i suspensions de càrrecs, dictades pel Tribunal Constitucional, i querelles dels fiscals per desobediència, prevaricació i malversació, que suposen penes de presó i econòmiques. Independentistes al Govern? Només si no exerceixen com a tals. I que sàpiguen que els estaran vigilant.