Envien a presó Junqueras i altres vuit consellers destituïts

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat presó incondicional per als consellers destituïts Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila. Lamela actua d'aquesta manera seguint el criteri de la Fiscalia, que ha reclamat aquestes mateixes mesures després de les compareixences on tots –tret de Vila- han contestat només les preguntes de les seves defenses. Els consellers destituïts i Vila (fins que pagui) ingressaran aquesta mateixa tarda a presó en règim de reclusos preventius.

En dues interlocutòries, una per al govern destituït i l'altra per a Vila, la jutgessa justifica la presó incondicional per l'existència d'una "alta probabilitat d'ocultació, alteració i destrucció de proves", "alt risc de reiteració delictiva" i un "elevat poder adquisitiu" que els permetria "abandonar el territori i subsistir a l'estranger". Abans d'adoptar aquesta decisió –i també com li demanava el Fiscal- Lamela ha emès una ordre de detenció internacional contra el president Carles Puigdemont i els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí, i l'ha remès a les autoritats belgues

La jutgessa ha adoptat la decisió només 72 hores després que la Fiscalia General de l'Estat anunciés el passat dilluns una querella per rebel·lió, sedició i malversació de fons, a més de delictes connexos, contra tots els membres del govern de Carles Puigdemont. Dimarts va admetre la causa i aquest dijous ha resolt en hores la mesura de presó.

Lamela ha comunicat la decisió en una vista que s'ha produït un cop acabades les compareixences de tots els exconsellers, que han acudit a l'Audiència Nacional acompanyats dels seus advocats. La que ha durat més ha estat la de Santi Vila: 45 minuts. La resta han estat breus per l'estratègia dels exconsellers de respondre només les preguntes de les defenses.

Els exconsellers han estat representats per tres defenses diferents, malgrat que tots tret de Vila han seguit la mateixa estratègia. Els membres del Govern pròxims al PDeCAT han estat representats per Jaume Alonso Cuevillas, mentre que els pròxims a ERC per Andreu van den Eynde. Santi Vila per Pau Molins.

A fora de l'Audiència Nacional han esperat una cinquantena de representants dels partits del govern cessat, ERC i PDeCAT, així com de Catalunya en Comú. Han aplaudit els consellers destituïts tret de Vila que ha arribat pel seu compte i que, per contra, ha estat l'únic escridassat per un grup d'ultres amb banderes espanyoles.

A la interlocutòria per la que va admetre la querella de la Fiscalia, la magistrada ja va avançar que imposarà mesures cautelars adduint que "existeixen factors per determinar l'adopció de mesures cautelars de caràcter real". Fa referència al risc de fugida i recorda "la necessitat que hi hagi mesures cautelars en el procés penal" en dos supòsits: si un procés penal té una durada molt llarga o si "l'actitud de la persona afectada pel procés que, si és culpable o així se sent, té una tendència natural que el portarà a realitzar actes que dificultin o impedeixin que el procediment penal compleixi la seva finalitat".

Lamela adoptarà ara una decisió respecte a la resta de membres del govern cessat que es troben a Brussel·les. Son el president Puigdemont i els consellers Comín, Ponsatí, Puig i Serret.