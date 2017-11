Puigdemont, en una cafeteria de Brussel·les a l´hora en què havia de declarar

Carles Puigdemont ha estat vist a primera hora en una cafeteria de Brussel·les, aliè a les citacions per declarar davant l'Audiència Nacional aquest mateix dijous per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics que han estat cursades contra ell mateix i els exconsellers que van formar el seu Govern.



Al voltant de les nou del matí, hora a partir de la qual havien estat citats a declarar, Puigdemont es trobava a la cafeteria 'Karsmakers' de Brussel·les, molt propera a la seu del Parlament Europeu, tal com ha quedat reflectit en una fotografia publicada per RNE.





L'expresident estava acompanyat per Jami Matamala , amic de Puigdemont i exregidor de CiU a Girona. Cap dels quatre exconsellers que continuen a Brussel·les al costat de Puigdemont estaven en l'establiment en el qual ha estat vist l'expresident, d'acord al relatat per RNE.