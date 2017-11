On s'allotja el president cessat?

El cèntric hotel Chambord, a tres minuts del cor de la capital europea va ser fins dimarts a la nit l'hotel on Carles Pugidemont va allotjar-se Tanmateix, ahir diversos mitjans apuntaven que el president cessat havia abandonat aquest establiment de tres estrelles (on s'hi pot pernoctar per uns 70 euros la nit) de manera «definitiva» sense conèixer la seva nova base a Brussel·les. Segons diversos mitjans, Puigdemont va sortir de l'hotel al vespre i va entrar en un taxi cap a rumb desconegut. Les seves maletes s'haurien introduït en un segon vehicle, també sense destí concret.