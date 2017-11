ANC i Òmnium convoquen una «aturada de país» per a dimecres

Els vicepresidents de l´ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro (dreta) i Marcel Mauri (esquerre) presenten el cartell per a la manifestació de l´11-N a Barcelona.

L'ANC i Òmnium convoquen a una nova "aturada de país" per a dimecres que ve, 8 de novembre, per a exigir la llibertat dels consellers del Govern empresonats des d'aquest dijous, i la de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A més, finalment la manifestació de les entitats serà el dissabte 11 de novembre a les 17:00 hores a Barcelona. Així ho han explicat els vicepresidents de les dues entitats, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri -respectivament-, en una roda de premsa des de la seu de l'ANC, aquest divendres a la tarda. A més, les entitats també han explicat que han convocat una "taula de forces polítiques" per buscar "unitat d'acció" de cara a les eleccions del 21-D.