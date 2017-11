Catalunya serà la segona autonomia de l'Estat amb més creixement econòmic el 2017

La Comunitat de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Canàries, Castella-la Manxa i Navarra creixeran aquest any per damunt de la mitjana del 3,1 per cent, segons l'estimació del Centre de Predicció Econòmica (Ceprede), que assenyala que tots els territoris avançaran per damunt del 2%. Concretament, Madrid serà l'autonomia més dinàmica aquest any, amb un creixement del 3,6%, per davant de Catalunya (3,4%), Comunitat Valenciana (3,4%), Castella-la Manxa (3,3%) i Navarra (3,2%). Darrere d'elles se situa Balears, amb un avanç del 3,1%, igual a la mitjana estatal. Per sota del 3% se situen la resta de comunitats, a la cua de les quals hi haurà Múrcia, segons el Centre de Predicció Econòmica, amb un augment del PIB del 2,1%

L'actualització dels indicadors, juntament amb la incorporació de les dades del tercer trimestre de la comptabilitat estatal, manté l'estimació de creixement de l'agregat del conjunt de l'Estat en el 3,1%.

Segons Ceprede, la crisi provocada pel procés independentista català encara no ha afectat els creixements de les comunitats autònomes i, de fet, per al present any l'efecte esperat sobre l'economia estatal segueix sent molt reduït, una situació que es preveu diferent per al 2018.



Quinze indicadors

En aquest sentit, Ceprede té en compte un total de quinze indicadors de l'activitat econòmica, com els afiliats a la Seguretat Social, el consum de combustibles, les matriculacions o el comerç exterior per elaborar les seves estimacions.