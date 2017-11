El centre de Girona clama contra l'empresonament

Unes 15.000 persones –segons dades municipals– van omplir ahir la plaça del Vi de Girona i les seves rodalies per rebutjar l'empresonament dels consellers cessats i reclamar la seva llibertat i també la dels líders d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. I malgrat que va tornar a ser una concentració pacífica, el to no va ser festiu ni reivindicatiu, sinó greu. Els assistents, entre la commoció i la indignació, van clamar consignes com «Fora, fora, fora la justícia espanyola», «fora les forces d'ocupació» i molts d'ells van reclamar, amb crits i cartells, que es faci una vaga general. Posteriorment, la manifestació va sortir de la plaça del Vi per recórrer tota la Gran Via Jaume I i finalitzar davant dels jutjats. També les Fires, en plena efervesència, es van aturar ahir. L'Ajuntament va suspendre els concerts de la Copa i va tancar les barraques, mentre que els firaries també van tancar les atraccions.

«No ens quedarem de braços plegats», va advertir a la plaça del Vi el president de l'ANC a Girona, Adam Bertran, que va demanar que tothom estigui molt atent a les xarxes socials per seguir les mobilitzacions dels propers dies. I tot seguit va pujar a l'escenari l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras, un dels que més suport ha donat a Carles Puigdemont en la seva estada a Brussel·les. Terricabras va assegurar que, en aquests moments, li fa «molta vergonya Europa», i va dir que el PP «té infiltrats en tots els òrgans de la UE». Tot i això, va considerar que Puigdemont ha fet bé d'anar a Brussel·les, on almenys «ha pogut parlar amb llibertat». També va anunciar que ell, Ramon Tremosa i Jordi Solé crearan un «grup d'amistat català» i va vaticinar que «s'hi adheriran dotzenes d'eurodiputats». A Catalunya, va fer una crida a accions «contundents, coratjoses i ràpides» i va demanar que es mantingui la unitat d'acció i el pacifisme.

També va agafar la paraula l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que, acompanyada d'altres batlles, va fer una crida a penjar crespons a les façanes dels consistoris i a fer onejar les banderes a mitja asta. També va garantir que els ajuntaments defensaran «l'anhel de lliberat i independència».



Concentració a Figueres

Els figuerencs es van concentrar a les portes de l'ajuntament contra l'empresonament dels consellers sota crits de «jo m'acuso de rebel·lió». El pronunciament dels noms dels representants de ingressats a presó va deixar en evidència el rebuig cap al que va ser alcalde de la ciutat, Santi Vila, a qui van respondre amb xiulets i crits de «botifler». L'alcaldessa, Marta Felip, va encoratjar els figuerencs a «ser forts i no defallir».



Protesta davant del Parlament

A Barcelona, unes 20.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– es van concentrar davant el Parlament per demanar l'alliberament dels «presos polítics», tot cridant «No és justícia, és dictadura» o «vergonya d'Europa».