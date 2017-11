El conflicte polític podria retallar 27.000 milions del PIB

La situació política a Catalunya pot tenir un cost per a l'economia espanyola d'entre 3.300 i 27.000 milions fins al final del 2019, segons l'informe d'estabilitat financera publicat pel Banc d'Espanya aquest dijous. L'organisme presidit per Luis María Linde calcula que, si la tensió és «transitòria» hi haurà un impacte negatiu de 3 dècimes en el creixement, mentre que si el conflicte és «més sever i prolongat», el PIB es reduiria en termes acumulats més de 2,5 punts bàsics en els propers dos anys. Aquest darrer escenari inclouria una «recessió de l'economia catalana» durant bona part d'aquest període, a més d'una reducció del 60% del creixement previst per a l'economia de l'Estat espanyol.

Tot i que es tracta d'estimacions «provisionals», el Banc d'Espanya assenyala que hi ha «significatius riscos i costos econòmics de la situació provocada per les iniciatives independentistes a Catalunya». En l'informe, el regulador bancari destaca que a finals d'octubre es va veure una «certa moderació en el grau de tensió implícita en els preus dels actius financers, coincidint amb l'adopció de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya en virtut de l'article 155 de la Constitució». La «incertesa» pot implicar una reducció en l'ocupació «en els pròxims mesos», adverteix el Banc d'Espanya. A més, la situació pot tenir efectes sobre «la confiança, la percepció del risc i les decisions de consum i inversió dels agents econòmics», així com propiciar un «enduriment de les condicions de finançament». Les famílies podrien reduir el consum per una pèrdua de confiança; les empreses podrien ajornar decisions d'inversió i els bancs podrien rebaixar el finançament.