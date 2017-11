Els exconsellers insten a defensar la democràcia abans d'entrar a la presó

Els membres cessats del Govern català van tenir temps de fer una valoració pública mitjançant les xarxes socials abans que haguessin ingressat a presó. Diversos exconsellers, entre els quals es trobava el mateix vicepresident Junqueras, tenien preparats alguns escrits davant el risc de ser empresonats. Junqueras va instar a participar en el 21-D per derrotar «el mal». També va avançar un article al diari Ara en el qual apel·lava a «treballar per la llibertat».



Oriol Junqueras

Exvicepresident de la Generalitat

Demana que «el bé derroti el mal en les urnes el 21-D»

L'exvicepresident de la Generalitat i exconseller d'Economia, Oriol Junqueras, va feruna crida a la ciutadania a «fer cada dia tot el que estigui al vostre abast perquè el bé derroti el mal a les urnes del 21-D. Dret, amb determinació i fins a la victòria». En un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter després de la decisió d'enviar-lo a presó, Junqueras va dir: «Feu cada dia tot allò que estigui al vostre abast perquè el bé derroti el mal a les urnes el 21-D. En peu, amb determinació i fins a la victòria».

Per altra part, Junqueras també va deixar enllestit un article per publicar al diari Ara en el cas que fos empresonat. Fa només dos dies, amb l'amic i conseller Romeva, parlàvem de l'amenaça de presó que pesava sobre tots nosaltres. I assenyalava que «novament ha estat així, cinc minuts de declaració han estat suficients. Vuit consellers del Govern de Catalunya, inclòs jo mateix, som avui a presó, en aplicació del codi de justícia que regeix a l'Estat espanyol».

Segons Junqueras tenien assumit que anirien a la presó i Raül Romeva «ja s'havia anat acomiadant de la família, dels fills, de la seva dona, dels amics». L'exvicepresident «amb tota la serenor», es pregunta «si hauria estat possible l'aplicació del 155 sense l'absoluta complicitat del PSOE i, tristament també, del PSC. Sense el PSC, entregat en cos i ànima al PP, cap de nosaltres no seria avui a presó, cap». Retreu que «la direcció del PSC ha triat repressió, suspensió de les llibertats, liquidació de les institucions i presó per a tots nosaltres».

L'exmembre del govern de Puigdemont assegura que sent «pena, veritable llàstima, per un partit que ha acabat atrapat en manifestacions al costat del PP i l'extrema dreta, al costat del partit més corrupte d'Europa, ferotgement al costat del partit de tradició democràtica més rància que hagi pogut existir, del partit que recollia signatures 'contra Catalunya' amb Rajoy al capdavant».

Fent palesa la seva creença religiosa, Junqueras cita «el versicle de la Bíblia 'Senyor, perdona'ls, perquè no saben el que es fan'. I demana oblidar «tot el dolor que ens volen infligir i no ens deixem arrossegar per cap altre sentiment que no sigui l'amor a la llibertat». Per això fa una crida per «dedicar totes les nostres energies a defensar la democràcia, a organitzar una defensa dels drets civils i polítics, a treballar per guanyar la llibertat, a seguir treballant perquè es respectin els drets civils i polítics de tots». «Aquesta lluita no va de banderes, va de democràcia, va de permetre que la veu de la ciutadania es respecti», remata.

Sobre els comicis del 21 de desembre, Junqueras també demana «la concòrdia i l'harmonia de tots, prou de debats i polèmiques sobre com es presentarà cada partit a les eleccions». I afegeix: «Cadascú que triï la millor fórmula per concórrer a les eleccions, que cap demòcrata es quedi a casa el 21-D, que cap persona que estima la llibertat deixi d'anar a votar, que cada partit s'esforci a fer el millor resultat possible i que la unitat d'acció i una estratègia compartida sigui allò que ens uneixi, amb respecte a totes les sensibilitats».

En la part final del seu escrit Junqueras llança «un missatge a tot el poble de Catalunya, mai no defalliu». I per concloure incita a participar democràticament en les eleccions. «Ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Serenitat, determinació, mobilització, compromís i vots i urnes; donem un exemple votant massivament» afirma l'exvicepresident.

jordi turull

Exconseller de Presidència

Defensar pacíficament la democràcia i la dignitat

L'exconseller de Presidència de la Generalitat Jordi Turull va assegurar a la tarda que ha estat «empresonat per haver estat lleial al mandat» dels qui el van elegir, i va apel·lar a la ciutadania a «Defensar pacíficament la democràcia i la dignitat de Catalunya». En un missatge a Twitter, Turull, al qual la jutge Carmen Lamela va enviar ahir a la presó després de prendre-li declaració, va assegurar: «Tinc tota la confiança i esperança en el poble de Catalunya. Ell no ha fallat mai i ara tampoc ho farà».

Turull diu en aquest missatge als seus pares, germans i amics que no pateixin per ell i subratlla que estarà bé, «perquè estic convençut del que he fet, que ni és delicte ni he fet mal a ningú», postil·la. «He estat empresonat per haver estat lleial al mandat dels que em van elegir com a representant del poble de Catalunya, al president, al Govern i al Parlament», assegura.

«Si us plau, dediqueu totes les energies a defensar pacíficament la democràcia i la dignitat de Catalunya. Tinc tota la confiança i l'esperança en el poble de Catalunya. Ell no ha fallat mai i ara tampoc ho farà», sentencia.

El conseller cessat, que és membre del PDeCAT, va acabar el missatge amb un «Visca la democràcia» i «Visca Catalunya».

Josep Rull

Exconseller de Territori

Considera que l'envien a presó per «ser fidel a les urnes»

L'exconseller de Territori, Josep Rull, va publicar un tuit amb una fotografia en la qual apareixia ell votant en el referèndum de l'1 d'octubre. «Si veieu aquest tuit és que m'han empresonat per ser fidel a les urnes», va afirmar, al costat dels hashtags #Seguim #Segueixo.