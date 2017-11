Farmaindustria albira «núvols» en el sector del medicament

El 2017 és un bon anys per a la indústria farmacèutica. Després de superar una època dura per la crisi, el creixement favorable de l'economia i l'escenari d'estabilitat regulatòria i predictibilitat pressupostària afavoreixen un sector que, com subratlla Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, «depèn en gran mesura del diner públic». Això no obstant, el conflicte català apareix en forma de «núvols» de cara al 2018, ja que, segons les previsions, provocarà una caigua del PIB i «generarà tensions presupostàries». «Estem preocupats. Com no podem estar-ho?», reconeix Andrés, que calcula que un 45% del pes del sector està localitzat a Catalunya. Cap de les companyies adherides a Farmaindustra ha canviat el domicili social des que va esclatar el conflicte. Sí que ho han fet, però, Oryzon i Kern Pharma, que no pertanyen a l'associació. El sector, malgrat tot, espera que l'any que ve s'assoleixi la despesa mèdica a nivells històrics.