Foment del Treball demana al TC que declari il·legal la vaga general del 8 de novembre

Foment del Treball ha anunciat que presentarà dilluns vinent una demanda de procediment col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè es declari "il·legal" la vaga general del dia 8 de novembre, convocada per el Sindicat Intersindical CSC. Foment sol·licitarà també mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l´objectiu de "paralitzar la vaga", així com la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar com a conseqüència de la seva celebració. Foment considera que la vaga està convocada per motius que no són laborals.

La patronal considera que això és així "malgrat que la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí van incloure en dues convocatòries anteriors". En aquest sentit afegeix que els motius laborals que es justifiquen a la convocatòria són "absolutament genèrics i descontextualitzats", però "molt evidents" si es valoren els antecedents i el context polític i social.

La patronal considera que es pretén evitar la possible declaració d´il·legalitat i representa, per tant, "un flagrant frau de llei". A més, Foment del Treball considera que la convocatòria té "defectes formals" ja que "no s´ha comunicat" ni a Foment ni a Fepime amb el 10 dies mínims d´antelació per part del sindicat convocant.