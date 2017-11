Insten la Generalitat a destinar assessors als menors estrangers

L'organització Save the Children va demanar a la Generalitat que posi «assessors individuals» a tots els menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya i va titllar d'«inadmissible» que hi hagi menors estrangers no acompanyats dormint als passadissos de la Ciutat de la Justícia. L'ONG, que també va demanar l'obertura urgent de més centres d'acollida, s'ha fet ressò de la situació dels menors estrangers no acompanyats que han de passar diversos dies dormint al jutjat fins que els fan les proves per certificar la seva edat i veure que realment són menors.

Per evitar aquesta situació, Save the Children demana que s'assignin assessors individuals que vetllin perquè es respectin els seus drets i se'ls adjudiquin places en centres d'acollida. L'ONG recorda que aquests nens i adolescents estrangers emigren en «viatges extremadament perillosos» fins a arribar a Catalunya, on són tutelats pel sistema públic de protecció a la infància a través de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (Dgaia).