Una juguesca històrica

Houston, 20 de setembre del 1973: Billie Jean King derrota Bobby Riggs en tres sets en un partit veritablement atípic, però que forma part de la història del tennis. Se'l va anomenar el de «la batalla dels sexes» i va ser tot un esdeveniment mediàtic, amb una assistència de més de 30.000 espectadors en directe (tot un rècord fins llavors en un partit de tennis), una audiència televisiva calculada en 50 milions d'espectadors (només als Estats Units) i que va moure quantitats descomunals de diners.

Tot havia començat uns mesos abans, quan Riggs, campió de Wimbledon, i que havia estat un dels millors jugadors de la dècada dels anys quaranta (tenia 55 anys el 1973) va començar a opinar despectivament del tennis femení, afirmant que encara podia, a la seva edat, vèncer còmodament qualsevol de les millors jugadores d'aquella època. Va desafiar Billie Jean King; ella s'hi va negar en primera instància, però va saltar a la palestra Margaret Court (amb trenta anys), a la qual Riggs va batre amb facilitat, tot revifant la polseguera que s'havia aixecat. Fou mesos més tard quan Billie Jean King va acceptar finalment el repte. Enmig d'una parafernàlia gairebé circense, i amb els ànims ben calents per totes les declaracions que s'havien abocat a la premsa en les setmanes anteriors, Billie Jean King, vint-i-sis anys més jove que Bobby Riggs, el va batre amb comoditat en tres sets.

Jonathan Dayton i Valerie Faris, cineastes que amb només dos títols com Little Miss Sunshine (2006) i Ruby Sparks (2012) ja s'han guanyat un lloc dins del panorama del cinema independent nord-americà, compten per elaborar aquesta comèdia àcida al voltant dels eterns conflictes entre ambdós gèneres amb un duet de luxe com són Emma Stone i Steve Carrell, els quals es posen en la pell de dos tennistes que, més enllà de la polèmica generada per aquest històric partit, van aconseguir que, a partir d'aleshores, el públic en general augmentés considerablement el seu respecte envers el tennis femení i que s'erigissin nombrosos debats al voltant de la igualtat de gènere i el moviment feminista.