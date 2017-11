L'alcalde de Terrassa dimiteix i trenca amb el PSC

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va anunciar ahir que deixa l'alcaldia i trenca el carnet del PSC en protesta per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i l'enviament a la presó de vuit exconsellers. En una declaració institucional al Saló de plens de l'Ajuntament, Ballart va anunciar: «M'acabo de donar de baixa com a militant del PSC i, com a conseqüència lògica i ètica, renuncio a l'alcaldia. He de dir que avui és un dia trist per a mi, però al mateix temps de pau interior».