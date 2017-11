El món polític, entre la indignació i l'aval a la jutge

El món polític català i espanyol va reaccionar a l'empresonament del Govern català per part de la jutge Carlen Lamela.



Podem

Pablo Iglesias reclama «llibertat per als presos polítics»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es va confessar avergonyit després de conèixer l'ordre de presó incondicional per a l'exvicepresident català Oriol Junqueras i set exconsellers, i ha demanat «llibertat» per als que va qualificar de «presos polítics». «M'avergonyeix que al meu país s'empresoni opositors. No volem la independència de Catalunya però avui diem: llibertat presos polítics», va escriure Iglesias en el seu perfil de Twitter poc després de conèixer-se la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional.



Ciutadans



Rivera, «convençut» del victimisme dels independentistes pel 21-D

El president de Ciutadans, Albert Rivera, es va mostrar convençut que els independentistes intentaran «victimitzar» les eleccions i ha acusat l'expresident català Carles Puigdemont d'estimar allargar «l'agonia del procés» amb els seus últims moviments. «No li funcionarà, a escala internacional no té cap suport i a Catalunya els propis independentistes estan desconcertats: han vist com fugien les empreses, els capitals i ara el president», va criticar Rivera.



Barcelona en comú

Colau demana un front per a la llibertat de presos «en un dia negre per a Catalunya»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir a la tarda fer un «front comú per aconseguir la llibertat dels presos polítics». «Dia negre per a Catalunya. El Govern escollit democràticament a les urnes, a la presó. És necessari un front comú per aconseguir la llibertat dels presos polítics», va manifestar l'alcaldessa de Barcelona.



PP

Albiol destaca la independència dels tribunals i respecta la decisió judicial

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va mostrar ahir el seu respecte per les decisions judicials i va destacar la independència del poder judicial. «L'ordre de presó no és agradable però posa en evidència que la situació és insostenible».



CUP

«El Govern legítim a presó. És un estat feixista. Si ho normalitzem ens anul·lem com a poble»

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, va reaccionar a la presó incondicional per als consellers destituïts pel govern espanyol. Amb un missatge a Twitter, la dirigent independentista va escriure: «El Govern legítim a presó. És un Estat feixista. Si ho normalitzem ens anul·lem com a poble».



PSOE

El PSOE respecta la decisió de la jutge Lamela: «La política a la política»

El portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Óscar Puente, va expressar ahir que el seu partit «no entra a valorar la decisió judicial» de la jutge Carmen Lamela sobre l'empresonament de diversos exconsellers: «La política a la política, i els jutges a la justícia», va resumir. En una entrevista amb RNE, preguntat per la presó incondicional dictada contra el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i set exconsellers més, Puente va dir que aquesta decisió estava «dins del possible».



PSC

El PSC considera la decisió judicial de «desproporcionada» però en culpa Puigdemont

El PSC va qualificar la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de mesura «desproporcionada». En un comunicat, els socialistes catalans també retreuen al president Carles Puigdemont la seva actitud. «El senyor Puigdemont, en optar per situar-se fora de la legalitat i per seguir una via unilateral». L'expresident de la Generalitat José Montilla va titllar «d'absolutament desproporcionat» l'empresonament de nou exconsellers del Govern català cessat, i malgrat que «acata i respecta» les decisions judicials, va admetre estar «trist».



ERC

Marta Rovira diu que la lluita independentista no s'aturarà per aquest cop judicial

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va dir entre llàgrimes que la lluita independentista no s'aturarà per aquest cop judicial.



PDeCAT

Pascal crida els demòcrates europeus a denunciar un empresonament «miserable»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va titllar de «miserable» l'empresonament i va demanar als «demòcrates europeus» una condemna.