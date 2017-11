Un mosso fora de servei permet detenir dos lladres a Tarragona

Un home de 38 anys i una dona de 25 van ser detinguts dimecres pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa a Tarragona. Cap a les dotze de la nit de l'1 de novembre, un agent dels Mossos fora de servei va detectar una noia asseguda amb actitud d'espera a l'interior del replà d'un edifici d'habitatges del carrer Roger de Llúria. Poc després, un veí va informar l'agent que algú havia forçat el pany d'entrada de casa seva, que va quedar inutilitzat. A més, va apuntar que minuts abans havia vist com una parella marxava del portal i que no eren veïns d'allà.

El mosso fora de servei va demanar suport policial per iniciar la recerca al voltant de la casa i una patrulla va acabar localitzant la parella descrita pel veí, que va ser arrestada amb diversos estris per forçar panys. Els arrestats, que acumulen tres antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.