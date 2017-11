Presenten una denúncia per il·legalitzar la CUP

La Fiscalia General de l'Estat ha rebut un escrit d'un particular per a la il·legalització de la CUP, segons ha avançat 'Voz Populi' i ha confirmat l'ACN de fonts del ministeri públic.

Les mateixes fonts han assegurat que ha incoat l'escrit perquè és el procediment habitual, però que no té previst a hores d'ara emprendre cap altra acció. Segons el mitjà digital, l'escrit demana la il·legalització de la CUP com a partit polític per executar "accions violentes palpables" i perquè ha celebrat "actes que són il·legals, inconstitucionals i que atempten frontalment contra l'estat de dret, evidenciant-se un comportament que no obeeix a la carta magna".

En aquesta "sol·licitud d'intervenció per instar a la dissolució", aquest particular assegura que la CUP "han donat suport i promogut públicament un acte, autodenominat referèndum d'autodeterminació, que vulnera flagrantment els principis rectors elementals" de la Constitució. També afegeix que els membres de la CUP "han actuat i llançat missatges públics que han provocat concentracions tumultuoses, ocupacions d'espai públic i fustigament a les forces i cossos de seguretat de l'Estat".