Puigdemont al «poble de Catalunya»: S'apropa «una repressió llarga i ferotge»

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela decidirà avui si tramita una Ordre Europea de Detenció i Entrega («euroordre») contra el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que, segons va dir ahir a Girona l'eurodiputat d'ERC Josep-Maria Terricabras, es troba «discretament ubicat» a Bèlgica. La decisió de Lamela, motivada per la petició de la Fiscalia General de l'Estat, també afectarà els quatre exconsellers que es troben en aquell país: el de Salut, Toni Comín; el de Cultura, Lluís Puig; la d'Ensenyament, Clara Ponsatí i la d'Agricultura, Meritxell Serret. Coneguda la imposició de presó preventiva contra l'exviceperesident Oriol Junqueras i els set exconsellers, s'anunciava la reacció de Puigdemont des de Brussel·les, que es va acabar de produir cap a tres quarts de nou del vespre, això sí, precedida de dos tuits de @KRLS, l'àlies de l'expresident català a la xarxa social, que ja oferien una primera idea de per on podien anar els trets. El primer missatge telegràfic, contundent: «El legítim @govern de Catalunya empresonat per les seves idees i per haver estat lleials al mandat aprovat pel @parlament_cat», deia en el primer. El segon, encara més: «El clan furiós del 155 ens vol a la presó. El clam serè dels catalans és de llibertat!». En el posterior missatge enregistrat i emès per TV3, Puigdemont es presentava com «el president legítim» de la Generalitat i exigia «l'alliberament» del «vicepresident i dels set consellers [sense comptar-hi Santi Vila, que podrà eludir la presó quan pagui una fiança de 50.000 euros], així com «respecte per a totes les opcions polítiques». A parer del mandatari cessat en virtut de l'aplicació de l'article 155, la decisió de la magistrada de l'Audiència Nacional se situa «fora de l'estat de dret».



La «fúria» de l'Estat espanyol

En aquesta línia, Carles Puigdemont llançava un advertiment al «poble de Catalunya»: s'apropa «una repressió llarga i ferotge» de la mà de la «fúria» de l'Estat espanyol, que veu desbocada» i que s'ha de combatre, diu, «sense violència, en pau», com «hem fet sempre els catalans». Des de la llarga distància, l'expresident va transmetre «suport» i «escalf» als familiars dels exconsellers empresonats, acusats dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. I va qualificar la decisió de la justícia com «un error gravíssim» que constitueix un «atemptat contra la democràcia» que representa «un cop contra les eleccions del 21-D, que es desenvoluparan en un clima sense precedents en l'Europa del segle XXI».

«Fa falta que la Unió Europea s'adoni del perill que suposa aquesta actitud», clamava. I afegia: «Empresonar un govern democràtic» per complir el programa electoral és «situar-se fora de l'Estat dret».



Bèlgica aplicarà la llei

En aquest context polític tan convuls, la Fiscalia Federal de Bèlgica aplicarà «la llei» si arriba el moment que les autoritats judicials espanyoles emeten l'euroordre contra Puigdemont i els quatre consellers. «Només puc dir que s'aplicarà la llei (...). No podem fer més comentaris ni conjectures», assenyalaven fonts de la Fiscalia citades per l'agència Efe. Si Lamela acaba cursant la petició de detenció, el ministeri federal traslladarà l'ordre a la policia que haurà de localitzar i detenir els polítics catalans i portar-los davant d'un jutge, que tindrà l'última paraula. El procés es podria allargar fins a dos mesos.



Cafè matinal

Una fotografia captada per un reporter de Ràdio Nacional d'Espanya a les nou del matí, a l'hora que començaven a declarar els exconsellers a l'Audiència Nacional, oferia la primera imatge del dia de l'expresident a la capital belga: en companyia d'un amic personal, l'empresari i exregidor de CiU a l'Ajuntament de Girona, Jami Matamala, Carles Puigdemont prenia un cafè a Karsmakers, un bar ubicat a poca distància del Parlament Europeu.



De la seva banda, Paul Bekaert, l'advocat belga de l'expresident català, explicava que intentarà evitar l'arrest de l'exmandatari català si finalment la jutgessa Lamela cursa l'ordre internacional de detenció. En declaracions a la televisió holandesa HLN recollides per l'agència Efe, Bekaert assenyalava que «el jutge d'instrucció no té per què detenir» Carles Puigdemont, sinó que «el pot deixar en llibertat, sota certes condicions». En aquesta línia, Bekaert avançava que buscarà «camins alternatius». I afegia, a mode d'advertència: «crec que encara no se n'han deslliurat [de Puigdemont] a Espanya». A parer de Bekaert, «si el detenen el convertiran en un màrtir». L'advocat donava per fet que els pròxims dies es tornarà a reunir amb el president destituït. Així mateix, Paul Bekaert assegura que no es refia «ni un pèl de la Justícia espanyola», alhora afirma que està «fart» d'atendre els mitjans de comunicació: «no sóc el portaveu de Carles Puigdemont», sentencia.