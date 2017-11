Puigdemont està disposat a ser candidat al 21-D des de l'estranger

Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista amb la televisió francòfona belga RTBF que està disposat a presentar-se a les eleccions del 21-D encara que hagi de ser candidat des de l'estranger. En un primer avançament de l'entrevista, que s'emetrà íntegrament aquest vespre a partir de les 19.30h, el president català cessat pel govern central ha dit que pot entregar-se "a la veritable justícia", la de Bèlgica, "però no a l'espanyola".

Puigdemont també ha dit que no té "por" de parlar amb el president espanyol, Mariano Rajoy i que ell sempre està "disposat a dialogar". Puigdemont ha avisat a la televisió belga que "no és normal i és extremadament barbàric" que els representants escollits democràticament pels catalans facin front a penes de 30 anys de presó. "No es pot parlar de democràcia si aquestes són les regles del joc", ha lamentat.

A l'entrevista, Puigdemont ha recordat que ell lidera el "govern legítim" de Catalunya i que va ser "escollit" en unes eleccions per servir "la voluntat dels catalans, que ha estat anul·lada de forma totalment il·legal". El president ha assegurat que va demanar a Mariano Rajoy "garanties" per fer unes eleccions "en condicions de normalitat", sense els líders de l'ANC i Òmnium a la presó, però no les va aconseguir.

A més, Puigdemont ha criticat que "la noció de diàleg polític" del govern de Rajoy sigui empresonar el govern català. "Fer-nos entrar a la presó no és la solució, al contrari", ha advertit, afegint que el projecte independentista català "mai" ha estat violent.

En l'avançament de l'entrevista difós fins ara per RTBF, Puigdemont també ha explicat que "l'única solució" a la situació catalana és "el diàleg" i ha criticat l'actitud del govern espanyol. El president també ha dit que vol ser "molt prudent" amb la política interna de Bèlgica i que és al país davant de la manca de "garanties jurídiques" a l'Estat.