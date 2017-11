«Al 'osito' ya verás cómo lo van a poner»

Hi havia, la nit de dijous a divendres, tres policies nacionals que formaven part del dispositiu de seguretat desplegat en les proximitats de l'Audiència Nacional, al número 1 del carrer García Gutiérrez, a Madrid, que s'ho passaven molt bé... Podria semblar l'encapçalament d'un acudit, però no; es tracta d'una escena real, de molt mal gust, captada per les càmeres de l'agència de notícies internacional Reuters i en la qual tres agents del cos passen una estona divertida a costa de fer befa del vicepresident català cessat, Oriol Junqueras, empresonat incondicionalment i preventiva –amb set companys de gabinet més– per la jutgessa Carmen Lamela, que els investiga per la comissió de presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació. La gravetat dels comentaris ha dut la Direcció General de la Policia a obrir una investigació «reservada» per identificar els responsables de la broma, que va anar així:

– Digo yo que estos [referint-se als furgons que havien de traslladar els exconsellers i que esperaven a la porta de l'Audiència] van a ir 'follaos', las van a pasar... hasta allí... salen y se empotran con el Polo [un cotxe estacionat a prop d'allà] – diu un.

– Al «osito» [Oriol Junqueras] ya verás cómo lo van a poner [a la presó]– respon l'altre.

– Está llegando un osito hasta la cárcel... Hasta que lo pongan a cuatro patas – insisteixen mentre fan gestos obscens.

– Le arreglan el ojo, le arreglan el ojo –repeteix un dels agents. I tots tres riuen.

Difós pel diari barceloní La Vanguardia en primera instància, el vídeo va córrer com la pólvora per les xarxes socials. «Quina vergonya, quina pena i quina manca de professionalitat», lamentava al Twitter l'alcalde de Salt, Jordi Viñas (@vinasxifra), company de partit de Junqueras, tancat a la presó d'Estremera («Feu cada dia tot allò que estigui al vostre abast pq el bé derroti al mal a les urnes el 21D. Dempeus, amb determinació i fins a la victòria», piulava unes hores després d'entrar al centre penitenciari).



Denúncia contra «El Jueves»

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava ahir que un jutge de Barcelona ha citat, en qualitat d'investigat per un presumpte delicte d'injúries, el director del setmanari satíric El Jueves, Guillermo Martínez-Vela, denunciat per la publicació de diversos continguts que vinculaven els agents de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya per l'1 d'octubre amb el consum de cocaïna. El dia 5 d'aquell mes, la revista publicava un titular que afirmava que «la contínua presència d'antiavalots acaba amb les reserves de cocaïna a Catalunya»; en el subtítol, el setmanari deia que «els càrtels colombians han advertit que són incapaços de proveir tanta demanda». Des del Twitter, el cos va respondre: «Donem suport a la llibertat d'expressió i la defensem, però no creieu que us he passat de la 'ratlla'?». La resposta la té el jutge.