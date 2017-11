Confirmen l'absolució d'un home per cultivar marihuana d'ús terapèutic a Lleida

L'Audiència de Lleida va confirmar l'absolució a l'horticultor i activista Josep Pàmies del delicte contra la salut pública pel qual havia estat acusat per la fiscalia per cultivar marihuana d'ús terapèutic. La Sala va coincidir amb la jutgessa del penal 2 de Lleida, que ja el va absoldre en considerar acreditat el consum propi i que no es va traficar amb les plantes i va desestimar, per tant, el recurs presentat per la fiscalia.

Els Mossos d'Esquadra van comissar el 2014 89 plantes de marihuana en un hivernacle de la seva explotació que Pàmies assegura que cedia a persones de l'associació Dolça Revolució. Tot i que el valor al mercat il·lícit d'aquestes plantes superava els 8.000 euros, la jutgessa va considerar provat que cadascun de la quarantena de socis disposaven d'un parell de plantes i que s'encarregaven individualment d'elles, tal com va confirmar l'Audiència.

La fiscalia demanava dos anys de presó i 16.000 euros de multa per a l'horticultor, que, abans d'entrar a declarar al judici que va tenir lloc el 25 de maig, va assegurar que el que va fer era «correcte». «No m'he de penedir de res, no soc cap traficant», va sentenciar Pàmies.