Convoquen una vaga general per al 8 de novembre

Continuen les protestes arran de l'empresonament dels consellers cessats i el manteniment de la presó als «Jordis». La Intersindical -CSC va convocar ahir una vaga general per al proper dimecres, 8 de novembre, a la qual donen suport l'ANC i Òmnium Cultural, tot i que no s'hi han sumat la resta de sindicats. Foment del Treball, per la seva banda, va anunciar que dilluns vinent presentarà una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per tal que es paralitzi la vaga, en considerar que està convocada per motius que no són laborals. Mentrestant, ahir al vespre unes 3.500 persones van omplir la plaça del Vi de Girona per reclamar la «llibertat dels presos polítics», mentre que al matí s'havien manifestat els estudiants de la UdG i els treballadors de la Generalitat a Girona. Les concentracions a favor de la llibertat dels empresonats es van repetir en nombrosos municipis de la demarcació.

La Intersindical-CSC, un sindicat minoritari, va anunciar ahir una vaga general a Catalunya dimecres que ve, 8 de novembre, en protesta per la «regressió de drets socials» i la precarietat laboral, entre d'altres motius. El secretari general i el portaveu de la Intersindical-CSC, Carles Sastre i Marc Salles, respectivament, van desvincular l'aturada de les detencions dels exconsellers de la Generalitat i van negar que es tracti d'una «vaga política», ja que la llei espanyola considera il·legal aquest tipus de mobilització.

Tot i això, la crida a la vaga general arriba just un dia després que l'Audiència Nacional decretés l'ingrés a la presó de l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i set exconsellers més, acusats dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació en el procés independentista. Per això, Foment del Treball ha anunciat que dilluns presentarà un recurs davant del TSJC pel fet que la vaga està convocada «per motius extralaborals, malgrat que que la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí van incloure en les dues convocatòries anteriors». «Els motius laborals que justifiquen la convocatòria són absolutament genèrics i descontextualitzats, però molt evidents si es valoren els antecedents i el context polític i social», argumenta Foment.

ANC i Òmnium Cultural van anunciar ahir que se sumaven a aquesta aturada general «per reclamar llibertat dels presos, contra la repressió i el restabliment dels drets i la democràcia del nostre país», segons va explicar el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. De fet, les crides a una vaga general s'han pogut sentir en les manifestacions dels darrers dies. En alguns casos, fins i tot, reclamen que sigui indefinida.

Mentrestant, les manifestacions continuen a les comarques gironines. Ahir al vespre, unes 3.500 persones van omplir la plaça del Vi per tornar a reclamar l'alliberament dels Jordis i dels consellers cessats, amb uns discursos que van ser especialment crítics amb la Unió Europea. En aquesta ocasió va agafar la paraula Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, sindicat al qual pertany Dolors Bassa. Ros va fer una crida a participar en la vaga de dimecres i va considerar que «fa la sensació que aquesta Europa està tractant Catalunya com els refugiats». El líder sindical va subratllar que la repressió i la manca de llibertats no venen d'ara, sinó que sempre han anat associades al PP. «No pot ser que hi hagi gent bona a la presó per defensar les seves idees polítiques», va reblar.

L'acte també va comptar amb la participació de la diputada de Junts pel Sí, l'exsocialista Magda Casamitjana, que va criticar els que acusen al Govern català d'haver enganyat la ciutadania: «No us deixeu enganyar. Vam anar a votar i vam dir que sí a la República, que és possible i la farem», va afirmar. De la mateixa manera, es va mostar disposada a «construir un país millor, més just i una república que mereixem des de fa molts anys».

Finalment, el darrer a prendre la paraula va ser el diputat de la CUP Benet Salellas, que va assegurar que el seu principal motiu per reclamar la República és que no vol viure «en un país on hi hagi gent innocent a les presons». Salellas va recordar que els consellers que son a la presó «formaven part d'un govern escollit en unes eleccions democràtiques, les de 2015», i va subratllar que el Parlament ha estat dissolt de forma antidemocràtica. Per tot això, va advertir a PSC, PP i Cs que «no oblidarem». També va considerar que aquest poble «és invencible», de manera que la victòria de la independència és «qüestió de temps» i de resistència.

Per la seva banda, la comunitat educativa de la Universitat de Girona (UdG) va tornar a sortir ahir al matí al carrer per protestar contra els empresonaments. Un miler de persones es va concentrar a davant del rectorat a les dotze del migdia per demanar «l'alliberament dels presos polítics» . La universitat es troba en ple procés electoral i el rector en funcions, Sergi Bonet, va voler donar una imatge d'unitat fent el discurs al costat de l'altre candidat confirmat, Joaquim Salvi. Tots dos van posar de manifest que «la llibertat i els valors de la universitat» estan per sobre de les candidatures.

D'altra banda, excompanys de Dolors Bassa a la UGT a les comarques gironines es van concentrar a les dotze del migdia davant la seu del sindicat per exigir que surti en llibertat. Bassa havia estat secretària general del sindicat a la demarcació.