Denuncien un camioner per circular quintuplicant la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat dimarts 31 d'octubre el conductor d'un camió de nou tones que circulava per l'AP-7 sota els efectes de l'alcohol. Al voltant de les quatre de la matinada, els agents el van aturar a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, on van fer-li la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,77 mil·ligrams per litre en aire expirat. La xifra quintuplica els 0,15 mil·ligrams per litre permesos per a aquest tipus de vehicles, de manera que la policia va immobilitzar el tràiler i va denunciar penalment el conductor, de 52 anys i veí de Barcelona.